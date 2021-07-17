Доннарумма стал восьмым голкипером в текущем составе ПСЖ

Недавно "ПСЖ" официально объявил о переходе голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы на правах свободного агента в парижский клуб. Уже бывший игрок "Милана" стал восьмым вратарем в текущем составе "ПСЖ".

Кроме самого Доннаруммы контракт с парижанами имеют Кейлор Навас, Серхио Рико, Альфонсо Ареоля, Марцин Булка, Александр Летелье, Гаррисон Инносент, и Деннис Франчи. Аналитический портал Transfermarkt оценил их всех в 102,8 млн евро. Такая цифра делает вратарской состав "ПСЖ" самым дорогим в мире.

В тройку голкиперов парижан с наибольшей стоимость входят Доннарумма (65 млн), Ареоля (17 млн) и Навас (10 млн). Отметим, что Джанлуиджи расположился на втором месте среди самых дорогих вратарей в мире после Яна Облака (70 млн).