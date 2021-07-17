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Хакими заразился коронавирусом и пропустил товарищеский матч
Игрок будет лечиться
Ашраф Хакими, который недавно перешел в "ПСЖ" из "Интера", заразился коронавирусом.
Сейчас 22-летний латераль изолирован. Игрок пропустил товарищеский матч между "ПСЖ" и "Шамбли", который состоялся сегодня.
В прошлом сезоне Хакими сыграл 37 матчей за "Интер", забил 7 голов и отдал 10 ассистов. Его стоимость составляет 60 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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Источник:L’Équipe
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