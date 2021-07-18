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Чемпионская схватка. ВИДЕО, как игроки Лилля подрались между собой во время матча

Франция
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(2 голосов)

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Чемпионская схватка. ВИДЕО, как игроки Лилля подрались между собой во время матча

getfootballnewsfrance.com/Автор невідомий

Новина українською

Во вчерашнем товарищеском матче "Кортрейк" сыграл вничью с "Лиллем" (1:1). Однако встреча запомнилась не результатом, а схваткой игроков "собак" после первого тайма.

Джало и Шека начали кидать претензии друг другу прямо на поле после свистка на перерыв. Обоих португальцев пытались оттянуть друг от друга одноклубник и арбитр, однако это удалось сделать не сразу.

В итоге оба игрока были удалены, и команда доигрывала матч вдевятером. Правда, наставник "Кортрейка" решил убрать одного из своих исполнителей с поля, поэтому коллективы доигрывали встречу в формате 10х9.

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В статье: Лилль
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Комментарии (1)
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команид (Киев)
18.07.2021 в 13:07
И где видео момента?
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