Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гамейро спустя 13 лет вернулся в Страсбур, где начинал карьеру
Контракт с французом подписан на два года
Фото: rcstrasbourgalsace.fr
Нападающий Кевин Гамейро спустя 13 лет вернулся во французский "Страсбург", в котором он начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 34-летним футболистом подписан до 30 июня 2023 года.
Гамейро - воспитанник французского клуба. Также он известен по выступлениям за "Лорьян", "ПСЖ", "Севилью", мадридский "Атлетико и "Валенсию".
В минувшем сезона форвард провел 27 матчей за "Валенсию", в которых забил 4 гола и отметился одной результативной передачей.
✍️ ???????? ???????????? ????????????????̀????... pic.twitter.com/nMu6yLfO66— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 18, 2021
Популярное сейчас
- СМИ: Рух не договорился с Ареной Львов и может быть исключен из УПЛ
- Заря минимально обыграла Днепр-1, благодаря голу Шахаба
- Гармаш отметился голом с дальнего штрафного в контрольном матче. ВИДЕО
- Конте, Фонсека и Гаттузо остаются без работы. Итоговая таблица тренерских трансферов топ-5 лиг
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО