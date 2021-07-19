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Гамейро спустя 13 лет вернулся в Страсбур, где начинал карьеру

Франция
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Контракт с французом подписан на два года

Гамейро спустя 13 лет вернулся в Страсбур, где начинал карьеру

Фото: rcstrasbourgalsace.fr

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Нападающий Кевин Гамейро спустя 13 лет вернулся во французский "Страсбург", в котором он начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 34-летним футболистом подписан до 30 июня 2023 года.

Гамейро - воспитанник французского клуба. Также он известен по выступлениям за "Лорьян", "ПСЖ", "Севилью", мадридский "Атлетико и "Валенсию".

В минувшем сезона форвард провел 27 матчей за "Валенсию", в которых забил 4 гола и отметился одной результативной передачей.

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В статье: Кевин Гамейро Страсбур
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Источник:
RCSA

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