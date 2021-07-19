Гамейро спустя 13 лет вернулся в Страсбур, где начинал карьеру

Нападающий Кевин Гамейро спустя 13 лет вернулся во французский "Страсбург", в котором он начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 34-летним футболистом подписан до 30 июня 2023 года.

Гамейро - воспитанник французского клуба. Также он известен по выступлениям за "Лорьян", "ПСЖ", "Севилью", мадридский "Атлетико и "Валенсию".

В минувшем сезона форвард провел 27 матчей за "Валенсию", в которых забил 4 гола и отметился одной результативной передачей.