Лидер ПСЖ не верит в то, что французский гранд способен выиграть Лигу чемпионов

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе не планирует продлевать контракт с грандом Лиги 1. По информации AS со ссылкой на L'Équipe, француз хочет покинуть Париж.

Причина простая – он не верит в то, что "ПСЖ" способен выиграть главный клубный европейский турнир. Действующий договор Мбаппе с клубом истекает следующим летом. Напомним, лидирует в борьбе за игрока мадридский "Реал".

Килиан выступает за парижан с 2017 года, до этого защищал цвета "Монако". В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий сыграл в 31 матче, забил 27 голов и оформил 7 результативных передач.