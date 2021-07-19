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Лидер ПСЖ не верит в то, что французский гранд способен выиграть Лигу чемпионов

Франция
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Лидер ПСЖ не верит в то, что французский гранд способен выиграть Лигу чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе не планирует продлевать контракт с грандом Лиги 1. По информации AS со ссылкой на L'Équipe, француз хочет покинуть Париж.

Причина простая – он не верит в то, что "ПСЖ" способен выиграть главный клубный европейский турнир. Действующий договор Мбаппе с клубом истекает следующим летом. Напомним, лидирует в борьбе за игрока мадридский "Реал".

Килиан выступает за парижан с 2017 года, до этого защищал цвета "Монако". В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий сыграл в 31 матче, забил 27 голов и оформил 7 результативных передач.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Oldfanat (Полтава)
19.07.2021 в 11:54
Да он понимает, что с ним они Лигу Чемпионов не выиграют и потому ему нужно уходить.
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