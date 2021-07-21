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Пари Сен-Жермен презентовал новую гостевую форму – с розовой полосой на груди

Франция
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Минимализм?

Пари Сен-Жермен презентовал новую гостевую форму – с розовой полосой на груди

PSG

Новина українською

"ПСЖ" представил в своих социальных сетях выездную форму – в этой экипировке команда Почеттино будет играть в гостях в сезоне-2021/22.

Комплект изготовлен американской компанией Nike, он выполнен в белом цвете, с тонкой черной и широкой розовой полосами. Отмечается, что форма сделана из на 100% переработанного из пластиковых бутылок полиэстера.

Джерси вдохновлено архитектурой постмодернизма, которая была популярной в начале 70-х годов прошлого века. Напомним, кампания-2020/21 в Лиге 1 завершилась для "ПСЖ" серебром, золотой комплект медалей чемпионата Франции выиграл "Лилль".

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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