Пари Сен-Жермен презентовал новую гостевую форму – с розовой полосой на груди

"ПСЖ" представил в своих социальных сетях выездную форму – в этой экипировке команда Почеттино будет играть в гостях в сезоне-2021/22.

Комплект изготовлен американской компанией Nike, он выполнен в белом цвете, с тонкой черной и широкой розовой полосами. Отмечается, что форма сделана из на 100% переработанного из пластиковых бутылок полиэстера.

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Découvrez notre nouveau maillot ???????????????? pour la saison 21/22 qui rend hommage au Grand Paris ????#???????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/Sd1AGCefiq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2021

Джерси вдохновлено архитектурой постмодернизма, которая была популярной в начале 70-х годов прошлого века. Напомним, кампания-2020/21 в Лиге 1 завершилась для "ПСЖ" серебром, золотой комплект медалей чемпионата Франции выиграл "Лилль".