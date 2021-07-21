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Ницца арендовала у Ромы сына легенды Барселоны

Франция
(1 голосов)

Клюйверт-младший

Ницца арендовала у Ромы сына легенды Барселоны

Nice

Новина українською

Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт перешел в "Ниццу" на правах арендного соглашения, об этом сообщается на официальном сайте французского клуба. Он будет выступать за "Ниццу" до конца сезона-2021/22, договор включает опцию выкупа.

Напомним, Клюйверт-младший перешел в "Рому" в 2018 году. Форвард забил 9 голов в 68 поединках за "волков". Ранее нидерландец защищал цвета "Аякса". Минувший сезон 22-летний футболист провел также в аренде – в "РБ Лейпциг". В 27 матчах во всех турнирах за "быков" он забил 4 гола.

Отметим, что "Ницца" в 38 поединках прошлой кампании Лиги 1 набрала 52 очка и заняла девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Золото первенства взял "Лилль".

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В статье: Ницца Рома (Рим) Джастин Клюйверт
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