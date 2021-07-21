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В ближайшие дни. Боссы ПСЖ встретятся с лидером команды, чтобы вновь обсудить трудовой договор

Франция
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На фоне новых подписаний – то, что нужно

В ближайшие дни. Боссы ПСЖ встретятся с лидером команды, чтобы вновь обсудить трудовой договор

Marca

Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе вскоре приступит к тренировочным сессиям с командой, он присоединится к коллективу Маурисио Почеттино завтра, 22 июля. Все дело в том, что он получил дополнительный отпуск из-за выступлений на чемпионате Европы.

Ожидается, что в ближайшие дни нападающий встретится с руководством парижан, чтобы вновь обсудить свое будущее – об этом сообщают издания Marca и AS. По информации источников, встреча уже внесена в графики футболиста и боссов французского гранда. Его контракт истекает ровно через год. Главный претендент на Килиана – мадридский "Реал".

Ранее мы уже сообщали, что Мбаппе смущают перспективы "ПСЖ" в главном клубном европейском турнире.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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