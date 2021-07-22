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Тот, кого хотела Барселона. ПСЖ представил голландского новичка

Франция
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Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года

Тот, кого хотела Барселона. ПСЖ представил голландского новичка

Фото: psg.fr

Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдум присоединился к парижской команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 30-летнего футболиста с парижанами рассчитан до июня 2024 года.

"Особенное чувство. Я присоединился к отличному клубу, в котором играют отличные футболисты. Париж — красивый город с невероятными болельщиками, знаю это, потому что играл против "ПСЖ". Это прекрасный день для меня и моей семьи. Мы начинаем новое приключение", — сказал Вейналдум.

Напомним, что последним клубом футболиста был "Ливерпуль". В минувшем сезоне Вейналдум принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

Добавим также, что Жоржиньо мог стать игроком "Барселоны", однако голландец не хотел соглашаться на цифры "сине-гранатовых", а вот сумма контракта от парижан его устроила.

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В статье: Жоржиньо Вейналдум ПСЖ
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Источник:
PSG

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