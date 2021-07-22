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Тот, кого хотела Барселона. ПСЖ представил голландского новичка
Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года
Фото: psg.fr
Полузащитник "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдум присоединился к парижской команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт 30-летнего футболиста с парижанами рассчитан до июня 2024 года.
"Особенное чувство. Я присоединился к отличному клубу, в котором играют отличные футболисты. Париж — красивый город с невероятными болельщиками, знаю это, потому что играл против "ПСЖ". Это прекрасный день для меня и моей семьи. Мы начинаем новое приключение", — сказал Вейналдум.
????????️????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 22, 2021
Notre recrue @GWijnaldum a accordé une interview à #PSGtv à son arrivée à Paris. L'international néerlandais évoque ce nouveau défi dans sa carrière, et les ambitions qui l'animent !
Напомним, что последним клубом футболиста был "Ливерпуль". В минувшем сезоне Вейналдум принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.
Добавим также, что Жоржиньо мог стать игроком "Барселоны", однако голландец не хотел соглашаться на цифры "сине-гранатовых", а вот сумма контракта от парижан его устроила.
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