Итальяно делится игроками с Сампаоли: Марсель выкупит латераля Фиорентины

Соглашение между французским "Олимпиком" (тренер Сампаоли) и итальянской "Фиорентиной" (Винченцо Итальяно) по Полу Лироле готовится к подписыванию.

Официальное заявление будет в течение ближайших часов - сейчас идет фиксация окончательных деталей для начала этапа оформления документов, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Стоимость составит около € 12 млн.

Условия зарплаты 23-летнего игрока будут обсуждены позже. Сам испанец Лирола хочет вернуться к марсельскому "Олимпику".

Половину прошлого сезона правый защитник играл в аренде французского "Олимпика". Провел 35 матчей, забил 2 гола, отдал 5 ассистов.