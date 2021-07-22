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Итальяно делится игроками с Сампаоли: Марсель выкупит латераля Фиорентины

Франция
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Итальяно делится игроками с Сампаоли: Марсель выкупит латераля Фиорентины

Фото: News in 24/автор невідомий

Новина українською

Соглашение между французским "Олимпиком" (тренер Сампаоли) и итальянской "Фиорентиной" (Винченцо Итальяно) по Полу Лироле готовится к подписыванию.

Официальное заявление будет в течение ближайших часов - сейчас идет фиксация окончательных деталей для начала этапа оформления документов, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Стоимость составит около € 12 млн.

Условия зарплаты 23-летнего игрока будут обсуждены позже. Сам испанец Лирола хочет вернуться к марсельскому "Олимпику".

Половину прошлого сезона правый защитник играл в аренде французского "Олимпика". Провел 35 матчей, забил 2 гола, отдал 5 ассистов.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Хорхе Сампаоли Поль Лирола Олимпик (Марсель) Фабрицио Романо Винченцо Итальяно
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