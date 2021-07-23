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Вейналдум рассказал, почему он выбрал ПСЖ, а не Барселону

Франция
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Оказывается, голландцу не впервой общаться с Почеттино

Вейналдум рассказал, почему он выбрал ПСЖ, а не Барселону

Фото: PSG / Автор: неизвестен

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Жоржиньо Вейналдум дал интервью, в котором рассказал о причинах выбора “ПСЖ”. “Маурисио давно хотел меня подписать” – рассказал он.

“Как только поступило предложение от ПСЖ, я уже был позитивно настроен. Маурисио разговаривал со мной ещё до того как это сделал клуб. У нас получился хороший разговор. Он рассказал мне о проекте, который здесь строится”, – поделился голландец.

“Я уже до нашей беседы знал о его методах работы. Он хотел меня подписать еще в Тоттенхэм, поэтому мне было приятно”.

“Но, конечно, то, как клуб хотел подписать меня, дало мне уверенность в подписании контракта с ПСЖ”.

Вейналдум выбирал между "ПСЖ" и "Барселоной". Сообщается, что парижский клуб предложил контракт значительно лучше.

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Игрок сборной Голландии перешел в “ПСЖ” этим летом в качестве свободного агента. С 2016 он выступал за “Ливерпуль” с которым выиграл Лигу Чемпионов и АПЛ.

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В статье: Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум ПСЖ
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