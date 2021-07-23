Франция
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Официально: Почеттино еще поработает с ПСЖ
Фото: ПСЖ/автор невідомий
Маурисио Почеттино продолжил сотрудничество с вице-чемпионом Франции - "Пари Сен-Жермен".
Новое соглашение подписано до 30 июня 2023 года.
Аргентинский 49-летний тренер начал работать с парижанами со 2 января 2021 года. Он вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов 2020/21.
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20 лет назад я был капитаном этой команды, а сейчас - ее главный тренер. Мечты сбываются, - сказал Почеттино.
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