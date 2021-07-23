Официально: Почеттино еще поработает с ПСЖ

Маурисио Почеттино продолжил сотрудничество с вице-чемпионом Франции - "Пари Сен-Жермен".

Новое соглашение подписано до 30 июня 2023 года.

Аргентинский 49-летний тренер начал работать с парижанами со 2 января 2021 года. Он вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов 2020/21.