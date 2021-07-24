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Мбаппе уведомил Почеттино, что не будет продлевать контракт с ПСЖ
Игрок хочет уйти из клуба
Фото: PSG / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе сообщил руководству клуба, что он не собирается продлевать действующее контрактное соглашение. Оно рассчитано до лета 2022-го года.
Игрок не хочет уходить из "ПСЖ" с конфликтом, так как имеет хорошие отношения с Маурисио Почеттино, но подписывать новый контракт он тоже не будет.
В минувшем сезоне 22-летний нападающий забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. Его цена составляет 160 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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