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Мбаппе уведомил Почеттино, что не будет продлевать контракт с ПСЖ

Франция
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Игрок хочет уйти из клуба

Мбаппе уведомил Почеттино, что не будет продлевать контракт с ПСЖ

Фото: PSG / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе сообщил руководству клуба, что он не собирается продлевать действующее контрактное соглашение. Оно рассчитано до лета 2022-го года.

Игрок не хочет уходить из "ПСЖ" с конфликтом, так как имеет хорошие отношения с Маурисио Почеттино, но подписывать новый контракт он тоже не будет.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий забил 27 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. Его цена составляет 160 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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