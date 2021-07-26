  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Переизбыток вратарей в Париже: один из голкиперов уйдет в аренду Лилль
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Переизбыток вратарей в Париже: один из голкиперов уйдет в аренду Лилль

Франция
(1 голосов)

Навас и Доннарумма не дадут сыграть Серхио Рико за ПСЖ в следующем сезоне

Переизбыток вратарей в Париже: один из голкиперов уйдет в аренду Лилль

Фото: Sevilla FC / Автор: неизвестен

Новина українською

Серхио Рико уйдет в аренду в “Лилль”. Игроком интересовался “Бешикташ” и “Сельта”, сообщает Николо Скира.

“Лилль” этим летом продал своего основного вратаря Майка Маньяна в “Милан”.

Серхио Рико не рассчитывает на игровое время в Париже при Доннарумме и Кейлоре. Авторитетный итальянский журналист Николо Скира сообщает, что “Лилль” лидирует в гонке за испанским вратарем, которым также интересуются “Сельта” и “Бешикташ”.

Серхио Рико сыграл 13 матчей в прошлом сезоне за “ПСЖ”, 8 из них отстоял “на ноль”. Испанец присоединился к “парижанам” на постоянной основе год назад, до этого в течении сезона выступая за них в аренде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сельта (Виго) Серхио Рико ПСЖ Лилль Бешикташ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...