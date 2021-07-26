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Переизбыток вратарей в Париже: один из голкиперов уйдет в аренду Лилль
Навас и Доннарумма не дадут сыграть Серхио Рико за ПСЖ в следующем сезоне
Фото: Sevilla FC / Автор: неизвестен
Серхио Рико уйдет в аренду в “Лилль”. Игроком интересовался “Бешикташ” и “Сельта”, сообщает Николо Скира.
“Лилль” этим летом продал своего основного вратаря Майка Маньяна в “Милан”.
Серхио Рико не рассчитывает на игровое время в Париже при Доннарумме и Кейлоре. Авторитетный итальянский журналист Николо Скира сообщает, что “Лилль” лидирует в гонке за испанским вратарем, которым также интересуются “Сельта” и “Бешикташ”.
Серхио Рико сыграл 13 матчей в прошлом сезоне за “ПСЖ”, 8 из них отстоял “на ноль”. Испанец присоединился к “парижанам” на постоянной основе год назад, до этого в течении сезона выступая за них в аренде.
#Lille has overtaken #Besiktas in the race for #PSG’s goalkeeper Sergio #Rico. #transfers #LOSC https://t.co/y1powPvOoF— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 26, 2021
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