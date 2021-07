Переизбыток вратарей в Париже: один из голкиперов уйдет в аренду Лилль

Серхио Рико уйдет в аренду в “Лилль”. Игроком интересовался “Бешикташ” и “Сельта”, сообщает Николо Скира.

“Лилль” этим летом продал своего основного вратаря Майка Маньяна в “Милан”.

Серхио Рико не рассчитывает на игровое время в Париже при Доннарумме и Кейлоре. Авторитетный итальянский журналист Николо Скира сообщает, что “Лилль” лидирует в гонке за испанским вратарем, которым также интересуются “Сельта” и “Бешикташ”.

Серхио Рико сыграл 13 матчей в прошлом сезоне за “ПСЖ”, 8 из них отстоял “на ноль”. Испанец присоединился к “парижанам” на постоянной основе год назад, до этого в течении сезона выступая за них в аренде.

