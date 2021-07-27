Официально: Владимир Петкович – новый главный тренер французского Бордо. Не обошлось без шуток

Бордо в своём твиттере представил Владимира Петковича с юмором: “Только один тренер верил в победу от начала и до конца и мы, фанаты, любим этим подвиги”.

Боснийский менеджер покинул сборную Швейцарии после выдающегося выступления на Евро, где они прошли сборную Франции.

Федерация футбола Швейцарии пожелала успехов в будущей карьере менеджера и поблагодарила за все эти годы сотрудничества.

“Мы находимся в решающей фазе квалификации к чемпионату мира, которую мы начали вместе, и теперь нам придется продолжить с новым тренером. Учитывая желание перемен Владо, мы вынуждены позволить ему уйти” – прокомментировал неожиданный уход коуча президент национальной команды Пьерлуиджи Тами.

L'entraîneur national Vladimir Petkovic quitte l’ASF pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Merci pour ces sept années de succès et bonne continuation à Bordeaux!



???? https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/vEwynnzrGU — ???????? Nati (@nati_sfv_asf) July 27, 2021

Последний опыт в роли клубного тренера Петкович имел в Лацио 7 лет назад. Он провел в клубе два сезона и выиграл с “орлами” Кубок Италии.