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Официально: Владимир Петкович – новый главный тренер французского Бордо. Не обошлось без шуток

Франция
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Он покидает сборную Швейцарии ради клубного футбола

Официально: Владимир Петкович – новый главный тренер французского Бордо. Не обошлось без шуток

Фото: krone.at / Автор: неизвестен

Новина українською

Бордо в своём твиттере представил Владимира Петковича с юмором: “Только один тренер верил в победу от начала и до конца и мы, фанаты, любим этим подвиги”.

Боснийский менеджер покинул сборную Швейцарии после выдающегося выступления на Евро, где они прошли сборную Франции.

Федерация футбола Швейцарии пожелала успехов в будущей карьере менеджера и поблагодарила за все эти годы сотрудничества.

“Мы находимся в решающей фазе квалификации к чемпионату мира, которую мы начали вместе, и теперь нам придется продолжить с новым тренером. Учитывая желание перемен Владо, мы вынуждены позволить ему уйти” – прокомментировал неожиданный уход коуча президент национальной команды Пьерлуиджи Тами.

Последний опыт в роли клубного тренера Петкович имел в Лацио 7 лет назад. Он провел в клубе два сезона и выиграл с “орлами” Кубок Италии.

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В статье: Владимир Петкович Лацио (Рим) Бордо Национальная сборная Швейцарии
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