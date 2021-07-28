  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Рамос не поможет ПСЖ в матче за Суперкубок Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамос не поможет ПСЖ в матче за Суперкубок Франции

Франция
(1 голосов)

Испанец восстанавливается после травмы

Рамос не поможет ПСЖ в матче за Суперкубок Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос скорее всего, пропустит матч за Суперкубок Франции с "Лиллем".

25-летний испанец восстанавливается от травмы икроножных мышц левой ноги. Повреждение он получил в конце прошлой недели на тренировке. Его возвращение к работе ожидается через неделю.

Отмечается, что лечение после различных травм продолжают Колен Дагба, Хуан Бернат и Рафинья Алькантара.

Напомним, что матч "ПСЖ" - "Лилль" состоится в воскресенье, 1 августа. Начало - в 21:00 (киевское время).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос ПСЖ Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
PSG

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...