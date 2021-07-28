Рамос не поможет ПСЖ в матче за Суперкубок Франции

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос скорее всего, пропустит матч за Суперкубок Франции с "Лиллем".

25-летний испанец восстанавливается от травмы икроножных мышц левой ноги. Повреждение он получил в конце прошлой недели на тренировке. Его возвращение к работе ожидается через неделю.

Отмечается, что лечение после различных травм продолжают Колен Дагба, Хуан Бернат и Рафинья Алькантара.

Напомним, что матч "ПСЖ" - "Лилль" состоится в воскресенье, 1 августа. Начало - в 21:00 (киевское время).