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Почеттино отрицает, что Мбаппе говорил ему что не будет продлевать контракт

Франция
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Маурисио ответил на вопросы французской газете

Почеттино отрицает, что Мбаппе говорил ему что не будет продлевать контракт

Фото: Vbet news / Автор: неизвестен

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Сегодня французская газета Le Parisien взяла комментарий у Маурисио Почеттино. Среди прочего, он заявил, что Мбаппе не сообщал ему о желании не продлевать контракт.

“Говорил ли мне Мбаппе, что не будет продлевать контракт? Это частные разговоры. Но Килиан ни в коем случае не говорил со мной об этом”.

“Можем ли мы представить, что он уходит бесплатно? Я не использую воображение” – резко отрезал менеджер.

Через три дня “ПСЖ” сыграет за Суперкубок Франции против “Лилля” в Тель-Авиве.

У Килиана контракт с парижским клубом истекает следующим летом.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе осведомил всех в руководстве о своем желании уйти и что контракт продлён не будет.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ Килиан Мбаппе
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