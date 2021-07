Почеттино отрицает, что Мбаппе говорил ему что не будет продлевать контракт

Сегодня французская газета Le Parisien взяла комментарий у Маурисио Почеттино. Среди прочего, он заявил, что Мбаппе не сообщал ему о желании не продлевать контракт.

“Говорил ли мне Мбаппе, что не будет продлевать контракт? Это частные разговоры. Но Килиан ни в коем случае не говорил со мной об этом”.

“Можем ли мы представить, что он уходит бесплатно? Я не использую воображение” – резко отрезал менеджер.

Через три дня “ПСЖ” сыграет за Суперкубок Франции против “Лилля” в Тель-Авиве.

У Килиана контракт с парижским клубом истекает следующим летом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе осведомил всех в руководстве о своем желании уйти и что контракт продлён не будет.

Mauricio Pochettino: “Did Mbappé tell me he won't extend? These are private conversations. But in no case did Kylian talk to me about that. Can we imagine him leaving for free? I don't use imagination”, he told to Le Parisien. ???????? #PSG