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Почеттино: ПСЖ нужна конкуренция на каждой позиции

Франция
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Тренер прокомментировал трансфер Доннаруммы

Почеттино: ПСЖ нужна конкуренция на каждой позиции

Фото: Vbet news / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино ответил на вопрос о предстоящей борьбе Джанлуиджи Доннаруммы и Кейлора Наваса за звание основного вратаря команды.

"Футболисты должны принимать наши решения. "ПСЖ" нужна конкуренция на каждой позиции, чтобы расти. Игроки прекрасно знают, где находятся. Трудности возникают, когда в составе нет качества, конкуренции, командного духа. Когда есть выбор, это только идёт на пользу. Все понимают, что дисциплина необходима.

Это должна быть здоровая борьба. Мы постараемся сделать честный выбор на основании того, кто будет лучше себя проявлять и кто будет находиться в лучшей форме. Примем решение, когда придёт время", — цитирует Почеттино RMC Sport со ссылкой на Le Parisien.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ
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