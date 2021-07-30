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Рамос обратился к Варану после его ухода из Реала

Франция
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Экс-капитан пожелал Рафаэлю удачи

Рамос обратился к Варану после его ухода из Реала

Новина українською

Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос, который этим летом подписал контракт с "Пари Сен-Жермен", обратился к экс-партнёру по команде Рафаэлю Варану, недавно перешедшему из мадридского клуба в "Манчестер Юнайтед".

"Дорогой Рафа, я могу только поблагодарить тебя за эти годы дружбы, товарищества и триумфов. Желаю удачи на новом этапе, который обязательно будет захватывающим. Если мы встретимся лицом к лицу, то ты сыграешь с командой из твоей же страны, верно? Береги себя", — написал Рамос на своей странице в "Инстаграме".

Варан защищал цвета "Реала" с 2011 года, а до этого выступал за "Ланс", воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

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В статье: Серхио Рамос Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Wreck (Киев)
30.07.2021 в 19:24
Варан уже ушел из МЮ? Редакторы что курите?
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