Рамос обратился к Варану после его ухода из Реала

Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос, который этим летом подписал контракт с "Пари Сен-Жермен", обратился к экс-партнёру по команде Рафаэлю Варану, недавно перешедшему из мадридского клуба в "Манчестер Юнайтед".

"Дорогой Рафа, я могу только поблагодарить тебя за эти годы дружбы, товарищества и триумфов. Желаю удачи на новом этапе, который обязательно будет захватывающим. Если мы встретимся лицом к лицу, то ты сыграешь с командой из твоей же страны, верно? Береги себя", — написал Рамос на своей странице в "Инстаграме".

Варан защищал цвета "Реала" с 2011 года, а до этого выступал за "Ланс", воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.