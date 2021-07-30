  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Как живет и сколько зарабатывает Рамос в Париже
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как живет и сколько зарабатывает Рамос в Париже

Франция
Обновлено
(4 голосов)

А также поближе познакомимся с семьей футболиста

Как живет и сколько зарабатывает Рамос в Париже

PSG

Новина українською

В новом ролике вы поближе познакомитесь с семьей футболиста, узнаете в каком районе Парижа он живет, на каких автомобилях ездит, с кем дружит, какие вокруг него ходят трансферные слухи, а также все новости.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос ПСЖ
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2021 в 18:46
НАКУА КАПСЛОКОМ???
Ответить
0
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
30.07.2021 в 19:25
для кротів та вузькоглазої мокші, що погано бачать
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...