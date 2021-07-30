Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как живет и сколько зарабатывает Рамос в Париже
А также поближе познакомимся с семьей футболиста
PSG
В новом ролике вы поближе познакомитесь с семьей футболиста, узнаете в каком районе Парижа он живет, на каких автомобилях ездит, с кем дружит, какие вокруг него ходят трансферные слухи, а также все новости.
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2021 в 18:46
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0
-1
ВікторАплодісмєнт (Київ)
30.07.2021 в 19:25
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