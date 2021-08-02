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Лилль – ПСЖ 1:0. Очередная оплеуха для Парижа и первый Суперкубок Догов

Франция
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Французский футбольный сезон стартовал

Лилль – ПСЖ 1:0. Очередная оплеуха для Парижа и первый Суперкубок Догов

Фото: France Football, автор – неизвестен

UA-Футбол
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Французский футбольный сезон уже стартовал. Правда, на полях израильских – поединок за Суперкубок разыгрывали в Тель-Авиве. “Лилль” в очередной раз ударил по самолюбию “Пари Сен-Жермен”, вслед за чемпионским титулом отобрав у богатейшего клуба страны ещё и Суперкубок Франции. Последние 8 подобных трофеев укатили в столицу, но на этот раз уедет в “Лилль” – впервые в истории.

1 августа. Израиль, Тель-Авив

Суперкубок Франции

Лилль – ПСЖ 1:0

Гол: Шека (45)

"Лилль": Жардим – Рейнилду, Ботман, Фонте, Джало – Бамба (Брадарич, 85), Шека (Языджи, 79), Андре, Араужо (Иконе, 85) – Йылмаз, Дэвид (Веа, 76)

ПСЖ: Навас – Диалло, Кимбембе, Керер, Хакими, Дина–Эбимбе (Вейналдум, 71), Данилу, Эррера – Калимуэндо (Гарби, 81), Икарди, Дракслер

Предупреждение: Араужо (78), Жардим (90+2) – Керер (30), Диалло (52), Дракслер (84), Данилу (90+3)

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль
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