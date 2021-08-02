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"У нас куда более важные цели". Почеттино – о поражении ПСЖ в матче за Суперкубок Франции

Франция
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И немного статистики

"У нас куда более важные цели". Почеттино – о поражении ПСЖ в матче за Суперкубок Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча за Суперкубок Франции. Вчера, 1 августа, парижане уступили "догам" со счетом 0:1.

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"Я расстроен результатом. В целом, мы играли хорошо, однако не смогли победить, хоть и владели преимуществом во втором тайме. Я поздравляю "Лилль". У нас в этом сезоне будут куда более важные цели".

Отметим, что Почеттино проиграл 23% матчей в "ПСЖ" – это худший результат при катарских владельцах. Лучший показатель за 10 лет у Лорана Блана – 9,25% проигранных поединков.

Добавим, что "Лилль" впервые в истории выиграл Суперкубок Франции. "ПСЖ" брал трофей 8 лет подряд. "Доги" выиграли этот кубок впервые в своей истории. Впервые за 9 лет Суперкубок выиграл не "ПСЖ".

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В статье: Маурисио Почеттино Суперкубок Франции Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль
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Источник:
lequipe.fr

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