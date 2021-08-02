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"У нас куда более важные цели". Почеттино – о поражении ПСЖ в матче за Суперкубок Франции
И немного статистики
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча за Суперкубок Франции. Вчера, 1 августа, парижане уступили "догам" со счетом 0:1.
"Я расстроен результатом. В целом, мы играли хорошо, однако не смогли победить, хоть и владели преимуществом во втором тайме. Я поздравляю "Лилль". У нас в этом сезоне будут куда более важные цели".
Отметим, что Почеттино проиграл 23% матчей в "ПСЖ" – это худший результат при катарских владельцах. Лучший показатель за 10 лет у Лорана Блана – 9,25% проигранных поединков.
Ratio de défaites des entraineurs du @PSG_inside en compétition officielle sous QSI:— Stats Foot (@Statsdufoot) August 1, 2021
-Antoine Kombouaré 21,43%
-Carlo Ancelotti 11,69%
-Laurent Blanc 9,25%
-Unai Emery 10,53%
-Thomas Tuchel 14,96%
-Mauricio Pochettino 22,86% #LOSCPSG #TDC2021
Добавим, что "Лилль" впервые в истории выиграл Суперкубок Франции. "ПСЖ" брал трофей 8 лет подряд. "Доги" выиграли этот кубок впервые в своей истории. Впервые за 9 лет Суперкубок выиграл не "ПСЖ".
Palmarès du Trophée des champions depuis 2010:— Stats Foot (@Statsdufoot) August 1, 2021
-@OM_Officiel 2010
-@OM_Officiel 2011
-@OL 2012
-@PSG_inside 2013
-@PSG_inside 2014
-@PSG_inside 2015
-@PSG_inside 2016
-@PSG_inside 2017
-@PSG_inside 2018
-@PSG_inside 2019
-@PSG_inside 2020
-@losclive 2021 #TDC2021 #LOSCPSG
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