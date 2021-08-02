"У нас куда более важные цели". Почеттино – о поражении ПСЖ в матче за Суперкубок Франции

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча за Суперкубок Франции. Вчера, 1 августа, парижане уступили "догам" со счетом 0:1.

"Я расстроен результатом. В целом, мы играли хорошо, однако не смогли победить, хоть и владели преимуществом во втором тайме. Я поздравляю "Лилль". У нас в этом сезоне будут куда более важные цели".

Отметим, что Почеттино проиграл 23% матчей в "ПСЖ" – это худший результат при катарских владельцах. Лучший показатель за 10 лет у Лорана Блана – 9,25% проигранных поединков.

Ratio de défaites des entraineurs du @PSG_inside en compétition officielle sous QSI:

-Antoine Kombouaré 21,43%

-Carlo Ancelotti 11,69%

-Laurent Blanc 9,25%

-Unai Emery 10,53%

-Thomas Tuchel 14,96%

-Mauricio Pochettino 22,86% #LOSCPSG #TDC2021 — Stats Foot (@Statsdufoot) August 1, 2021

Добавим, что "Лилль" впервые в истории выиграл Суперкубок Франции. "ПСЖ" брал трофей 8 лет подряд. "Доги" выиграли этот кубок впервые в своей истории. Впервые за 9 лет Суперкубок выиграл не "ПСЖ".