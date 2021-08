Новичка ПСЖ освистали в матче за Суперкубок Франции. Он поддерживает Палестину, встреча прошла в Израиле

Защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими столкнулся с негативной реакцией зрителей во время поединка за Суперкубок Франции с "Лиллем" (0:1). Напомним, игра проходила в израильском городе Тель-Авив.

При каждом касании мяча болельщики свистели марокканскому исполнителю. В Сети связывают это с тем, что Хакими публично поддержал Палестину в конфликте с Израилем в своем Твиттере. В мае футболист выложил в социальной сети видео с хештегом #FreePalestine ("Свободу Палестине").

PSG are taking on Lille in Tel Aviv, Israel for the French Supercup. No major action so far in the first 10 minutes, but Achraf Hakimi is being loudly booed every time he touches the ball...here's why. pic.twitter.com/Cowg1xI42d