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Новичка ПСЖ освистали в матче за Суперкубок Франции. Он поддерживает Палестину, встреча прошла в Израиле

Франция
(1 голосов)

Все понятно

Новичка ПСЖ освистали в матче за Суперкубок Франции. Он поддерживает Палестину, встреча прошла в Израиле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими столкнулся с негативной реакцией зрителей во время поединка за Суперкубок Франции с "Лиллем" (0:1). Напомним, игра проходила в израильском городе Тель-Авив.

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При каждом касании мяча болельщики свистели марокканскому исполнителю. В Сети связывают это с тем, что Хакими публично поддержал Палестину в конфликте с Израилем в своем Твиттере. В мае футболист выложил в социальной сети видео с хештегом #FreePalestine ("Свободу Палестине").

После встречи главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино высказал мнение, что Хакими "сумел справиться со свистом в свой адрес, его выступление вышло хорошим".

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В статье: Израиль Суперкубок Франции Палестина Ашраф Хакими
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.08.2021 в 12:25
Арабчата вообще понимают, что слово Палестина к ним имеет ровно такое же отношение, как и к евреям? )
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