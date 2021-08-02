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Почеттино: Погба? У нас много игроков, половина на месте, некоторые еще в отпуске

Франция
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Поля в Париже пока не будет?

Почеттино: Погба? У нас много игроков, половина на месте, некоторые еще в отпуске

Коллаж GoalBallLive

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино после матча за Суперкубок Франции с "Лиллем" (0:1) ответил на вопрос журналистов о том, нужен ли полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба французскому гранду. Цитирует наставника портал 101GreatGoals.

"Вы же видите список наших игроков, у нас их много. Половина состава на месте, некоторые еще в отпуске. Не хочу говорить о чужих игроках".

Напомним, ранее Поль защищал цвета "Манчестер Юнайтед" и туринского "Ювентуса", в 2016-м он вернулся в стан "красных дьяволов". Вместе со сборной Франции Погба выиграл чемпионат мира-2018.

Читайте также"У нас куда более важные цели". Почеттино – о поражении ПСЖ в матче за Суперкубок Франции

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В статье: Поль Погба Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
101greatgoals.com

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