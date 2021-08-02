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Почеттино: Погба? У нас много игроков, половина на месте, некоторые еще в отпуске
Поля в Париже пока не будет?
Коллаж GoalBallLive
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино после матча за Суперкубок Франции с "Лиллем" (0:1) ответил на вопрос журналистов о том, нужен ли полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба французскому гранду. Цитирует наставника портал 101GreatGoals.
"Вы же видите список наших игроков, у нас их много. Половина состава на месте, некоторые еще в отпуске. Не хочу говорить о чужих игроках".
Mauricio Pochettino responds to PSG’s defeat to Lille and rumours of a move for Paul Pogba ???? pic.twitter.com/DvSQt5v9XS— 101 Great Goals (@101greatgoals) August 1, 2021
Напомним, ранее Поль защищал цвета "Манчестер Юнайтед" и туринского "Ювентуса", в 2016-м он вернулся в стан "красных дьяволов". Вместе со сборной Франции Погба выиграл чемпионат мира-2018.
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