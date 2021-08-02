Почеттино: Погба? У нас много игроков, половина на месте, некоторые еще в отпуске

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино после матча за Суперкубок Франции с "Лиллем" (0:1) ответил на вопрос журналистов о том, нужен ли полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба французскому гранду. Цитирует наставника портал 101GreatGoals.

"Вы же видите список наших игроков, у нас их много. Половина состава на месте, некоторые еще в отпуске. Не хочу говорить о чужих игроках".

Mauricio Pochettino responds to PSG’s defeat to Lille and rumours of a move for Paul Pogba ???? pic.twitter.com/DvSQt5v9XS — 101 Great Goals (@101greatgoals) August 1, 2021

Напомним, ранее Поль защищал цвета "Манчестер Юнайтед" и туринского "Ювентуса", в 2016-м он вернулся в стан "красных дьяволов". Вместе со сборной Франции Погба выиграл чемпионат мира-2018.