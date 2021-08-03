Le Parisien: Лидер ПСЖ не покинет столицу Франции в летнее трансферное окно

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не покинет французский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.

Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает 30 июня 2022 года.

Килиан защищает цвета гранда с 2017 года, до этого он выступал за "Монако". Напомним, в прошлой кампании Лиги 1 нападающий провел 31 поединок, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач. Чемпионом страны стал "Лилль", серебро завоевал "ПСЖ".