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Le Parisien: Лидер ПСЖ не покинет столицу Франции в летнее трансферное окно
Мадрид? Пока нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не покинет французский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.
Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает 30 июня 2022 года.
Килиан защищает цвета гранда с 2017 года, до этого он выступал за "Монако". Напомним, в прошлой кампании Лиги 1 нападающий провел 31 поединок, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач. Чемпионом страны стал "Лилль", серебро завоевал "ПСЖ".
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