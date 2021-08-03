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Le Parisien: Лидер ПСЖ не покинет столицу Франции в летнее трансферное окно

Франция
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Le Parisien: Лидер ПСЖ не покинет столицу Франции в летнее трансферное окно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не покинет французский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.

Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает 30 июня 2022 года.

Килиан защищает цвета гранда с 2017 года, до этого он выступал за "Монако". Напомним, в прошлой кампании Лиги 1 нападающий провел 31 поединок, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач. Чемпионом страны стал "Лилль", серебро завоевал "ПСЖ".

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
03.08.2021 в 12:22
Ну не перейдет сейчас, перейдет через год бесплатно. Да еще и этот год будет ходить с недовольным лицом. Тут уже пусть катарец выбирает.
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