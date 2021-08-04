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Потенциальный соперник Шахтера в плей-офф ЛЧ усилился хавбеком Лиона и форвардом АЗ

Франция
(1 голосов)

Правда, для начала бы "Генк" "горнякам" пройти…

Потенциальный соперник Шахтера в плей-офф ЛЧ усилился хавбеком Лиона и форвардом АЗ

Monaco

Новина українською

Пресс-служба "Монако" объявила о переходе полузащитника Жеана Лукаса из "Лиона". Бразильский исполнитель заключил с монегасками трудовой договор на 5 лет. По информации Transfermarkt, за игрока заплатили 12 миллионов евро.

Также "Монако" подписал нападающего нидерландского "АЗ" Майрона Боаду. Голландец оценивается в 14 миллионов евро.

Напомним, "горняки" получили потенциального соперника на жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов. "Шахтер" сыграет с "Монако", если украинскому гранду удастся пройти в третьей квалификации главного клубного европейского турнира "Генк". Вчера, 3 августа, подопечные Де Дзерби обыграли бельгийцев на выезде со счетом 1:2.

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В статье: Монако Мирон Боаду
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Источник:
Monaco

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