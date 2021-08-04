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Потенциальный соперник Шахтера в плей-офф ЛЧ усилился хавбеком Лиона и форвардом АЗ
Правда, для начала бы "Генк" "горнякам" пройти…
Monaco
Пресс-служба "Монако" объявила о переходе полузащитника Жеана Лукаса из "Лиона". Бразильский исполнитель заключил с монегасками трудовой договор на 5 лет. По информации Transfermarkt, за игрока заплатили 12 миллионов евро.
Также "Монако" подписал нападающего нидерландского "АЗ" Майрона Боаду. Голландец оценивается в 14 миллионов евро.
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????✍️— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) August 3, 2021
Les 8⃣ choses à connaitre sur @jeanlucas_08 #BemVindoJeanLucas
Напомним, "горняки" получили потенциального соперника на жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов. "Шахтер" сыграет с "Монако", если украинскому гранду удастся пройти в третьей квалификации главного клубного европейского турнира "Генк". Вчера, 3 августа, подопечные Де Дзерби обыграли бельгийцев на выезде со счетом 1:2.
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