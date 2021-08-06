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Манчестер Сити не будет пытаться подписать Месси. Пари Сен-Жермен – главный претендент на Лионеля
Столица Франции ждет?
По информации Mundo Deportivo, английский "Манчестер Сити" даже не изучает вариант с приглашением форварда Лионеля Месси.
"Горожане" вложили огромные средства в приобретение капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша (100 миллионов фунтов), а также нацелены на трансфер нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, поэтому у "Сити" банально не будет средств на оклад аргентинца. Портал Get French Football News сообщает, что "ПСЖ" лидирует в схватке за Месси.
Лео выступал за "Барселону" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истек в конце июня. В прошлой кампании он сыграл 35 матчей в Ла Лиге (30 голов и 9 ассистов).
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