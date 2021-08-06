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Манчестер Сити не будет пытаться подписать Месси. Пари Сен-Жермен – главный претендент на Лионеля

Франция
(7 голосов)

Столица Франции ждет?

Манчестер Сити не будет пытаться подписать Месси. Пари Сен-Жермен – главный претендент на Лионеля

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По информации Mundo Deportivo, английский "Манчестер Сити" даже не изучает вариант с приглашением форварда Лионеля Месси.

"Горожане" вложили огромные средства в приобретение капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша (100 миллионов фунтов), а также нацелены на трансфер нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, поэтому у "Сити" банально не будет средств на оклад аргентинца. Портал Get French Football News сообщает, что "ПСЖ" лидирует в схватке за Месси.

Лео выступал за "Барселону" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истек в конце июня. В прошлой кампании он сыграл 35 матчей в Ла Лиге (30 голов и 9 ассистов).

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В статье: Лионель Месси Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (16)
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tare58
06.08.2021 в 13:03
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.08.2021 в 12:25
Вижу, уже клетка в псих больнице фанатов позорного реала перевозбудилась.. Рефлексы работают исправно... Продолжайте испражняться друг на друга... - Кстати - Это 7 ЗМ Великого Лео МЕССИ !!!
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0
-6
Dimka26 (Чернигов)
06.08.2021 в 12:39
Ты настроен что Месси ушел из Барселоны?
Ответить
0
0
lightning (Одесса)
06.08.2021 в 12:14
Почему у местных рагулей так сильно зады горят от Месси?
Ответить
+2
-6
avatar
Барселиниус (землянин)
06.08.2021 в 12:51
Ну ты шо, разве можно членов редакции УА-ФУТБОЛ до сих пор называть рагулями? Ведь их уже, как три года назад отловили в карпатских горах и привезли в Киев.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
06.08.2021 в 12:14
Что то какая то слабая конкуренция как для такой легенды. Только ПСЖ хочет подписать, а все остальные молчат.
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0
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
06.08.2021 в 12:54
Дык не все ж могут в период лжепандемии. А за "копейки" Лео играть не будет.
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0
-1
Algrab (Костопiль)
06.08.2021 в 12:10
Вимагаю в студію монреальського оленя!!!!! Вилазь,падлюко...
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+4
-1
football_soccer (Украина)
06.08.2021 в 12:09
идеальная команда. Неймар пол сезона лечится и косит от матчей. Мбаппе не знает, что хочет и играет под настроение. Икарди/ ди Мария - те еще капризные латиносы. Месси - никакого прессинга на чужой половине поля. и во главе параде БезТрофейный Почеттино . Жарко
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
06.08.2021 в 12:02
швидше за все шепетівському шизоАНАЛітику-мееесоозбооченцю важко ПРИЙНЯТИ УСВІДОМИТИ ! ОСМИСЛИТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! що його допінгований кумірчік - просто... навсього розпіарений (ним ж теж) мажор із хамовитим відношенням до клубу традицій та взагалі усіх ЦІННОСТЕЙ ФУТБОЛУ... (Як у фільмі) *Місце зустрічі змінити не можна* - Парк де Пренс - побачення з Неймаром особистий човник у вигляді мажорної круїзного лайнера - і романтичні катання по річці Сена... як французи кажуть au revoir ...
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+5
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
06.08.2021 в 11:50
Панове РЕАЛісти я ж казав - переважна більшість форуму мовчки намотувала на вуха лапшу шизофренії мееесоооманії від шепетівського шизоооленя а насправді РЕАЛьна ПРАВДА ЗАВЖДИ випливає наззовні - допінгований егоїстичний ЛеоМессіGoldenDILDO з награною лояльністю 555+++ млн євро (його "ЗАСЛУГИ" матчі-фіналі ЛЧ ФЕЄРІЇ ФУТБОЛУ 2:8 Барселона - Баварія ми не забудемо - увіковічнений в ІСТОРІЮ ФУТБОЛУ -Мессі-лузер) Філіпе Коутіньо - молодець ()
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+7
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.08.2021 в 11:54
8-2- це далеко не останній позор барси, такий відхід з клубу - це не останній позор мессі
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+7
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
06.08.2021 в 11:54
Зараз ж що - або МанСіті або ПСЖ - два грошових мішки (І РОЗКАЖІТЬ БАЙКИ ПІСЛЯ ЦЬОГО ЩО ЛеоМессі - чистої совісті палкий каталонець з "аскетичним" способом життя() він за ГРОШІ відданість та любов до клубу не продасть.... та ви що ЗА НИМ АЖ ЗАКУРИЛОСЯ.... НА КАМП НОУ.... Шепетівку вкотре ПІДІРВАЛО І ЗАСМОКТАЛО ОГИДНИМ СМОРОДОМ....
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+6
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.08.2021 в 11:40
лише в псж зможуть створити тепличні умови для тепличного виграв банановий кубок, виграє банановий чемп і монреальський олень буде писати, що чемп Франції - найсильніший а інші прихильники піддакувати як кури на сідалі.. пітух : Кукаааааріку!!! а курочки: ко-ко, ко-ко
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+8
0
Algrab (Костопiль)
06.08.2021 в 11:17
Солодких снів, оленю.....
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+3
0
Algrab (Костопiль)
06.08.2021 в 11:14
Хочу в одну групу ЛЧ ПСЖ та Барселону....У монреальського оленя настане когнітивний розлад....
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+5
0


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