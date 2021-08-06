Как два игрока ПСЖ. Неймар лайкнул арт, на котором он обнимается с Месси

Бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар своеобразно отреагировал на уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонской "Барселоны".

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Ней поставил "лайк" под публикацией TNT Sports Brasil, на арте изображены объятия бразильца и аргентинца, оба исполнителя облачены в футболки французского гранда. Известно, что "ПСЖ" – главный претендент на Лионеля Месси.

Neymar has liked a post of an edit on Instagram that shows Messi playing for PSG ???? pic.twitter.com/F7OqFcAtip — VBET News (@VBETnews) August 5, 2021

Напомним, из-за финансовых трудностей и регламента Ла Лиги Лео не продлил контракт с испанским клубом. Президент каталонцев Жоан Лапорта подтвердил, что у Месси нет шансов оформить соглашение с "Барселоной".