Как два игрока ПСЖ. Неймар лайкнул арт, на котором он обнимается с Месси

Бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар своеобразно отреагировал на уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонской "Барселоны".

Ней поставил "лайк" под публикацией TNT Sports Brasil, на арте изображены объятия бразильца и аргентинца, оба исполнителя облачены в футболки французского гранда. Известно, что "ПСЖ" – главный претендент на Лионеля Месси.

Neymar has liked a post of an edit on Instagram that shows Messi playing for PSG ???? pic.twitter.com/F7OqFcAtip