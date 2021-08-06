Почеттино: Клуб рассматривает различные варианты и Месси — один из них

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал информацию, что в клуб может перейти бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

"Как я уже говорил, мы сконцентрированы на старте сезона. В то же время клуб усердно работает на трансферном рынке, чтобы усилить команду и сделать так, чтобы мы смогли достичь своих целей. Что касается Месси, мы знаем, что произошло вчера, но сейчас думаем только о предстоящем матче. Над трансферами работают Леонардо и наш президент.

В случае с Месси в первую очередь имеет значение уровень мастерства, а не работоспособность. Клуб работает над усилением, рассматривает различные варианты, и, конечно же, Месси — один из них", — приводит слова Почеттино RMC Sport.