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Почеттино: Клуб рассматривает различные варианты и Месси — один из них

Франция
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Почеттино: Клуб рассматривает различные варианты и Месси — один из них

Фото: Vbet news / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал информацию, что в клуб может перейти бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

"Как я уже говорил, мы сконцентрированы на старте сезона. В то же время клуб усердно работает на трансферном рынке, чтобы усилить команду и сделать так, чтобы мы смогли достичь своих целей. Что касается Месси, мы знаем, что произошло вчера, но сейчас думаем только о предстоящем матче. Над трансферами работают Леонардо и наш президент.

В случае с Месси в первую очередь имеет значение уровень мастерства, а не работоспособность. Клуб работает над усилением, рассматривает различные варианты, и, конечно же, Месси — один из них", — приводит слова Почеттино RMC Sport.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино ПСЖ
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