50 миллионов в год и краткосрочный контракт - стали известны условия перехода Месси в ПСЖ

Итальянский инсайдер Николо Скира подтвердил переход Лионеля Месси во французский "ПСЖ" на правах свободного агента.

Аргентинец в своем новом клубе будет зарабатывать 50 млн евро в год (с бонусами) - более чем вдвое меньше, чем получал в "Барселоне". Контракт заключен на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что всю свою профессиональную футбольную карьеру Месси провел в испанской "Барселоне". В 2005-2021 гг. нападающий выступал в первой команде "блауграны", завоевав 35 трофеев. Этим летом его контракт с клубом завершился, и стороны не смогли договориться о продлении соглашения из-за финансовых правил Ла Лиги.