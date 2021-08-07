  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. 50 миллионов в год и краткосрочный контракт - стали известны условия перехода Месси в ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

50 миллионов в год и краткосрочный контракт - стали известны условия перехода Месси в ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Будет зарабатывать меньше, чем в Барселоне

50 миллионов в год и краткосрочный контракт - стали известны условия перехода Месси в ПСЖ

Фото: eurosport.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Итальянский инсайдер Николо Скира подтвердил переход Лионеля Месси во французский "ПСЖ" на правах свободного агента.

Аргентинец в своем новом клубе будет зарабатывать 50 млн евро в год (с бонусами) - более чем вдвое меньше, чем получал в "Барселоне". Контракт заключен на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что всю свою профессиональную футбольную карьеру Месси провел в испанской "Барселоне". В 2005-2021 гг. нападающий выступал в первой команде "блауграны", завоевав 35 трофеев. Этим летом его контракт с клубом завершился, и стороны не смогли договориться о продлении соглашения из-за финансовых правил Ла Лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nico Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...