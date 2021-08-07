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50 миллионов в год и краткосрочный контракт - стали известны условия перехода Месси в ПСЖ
Будет зарабатывать меньше, чем в Барселоне
Фото: eurosport.com / Автор: неизвестен
Итальянский инсайдер Николо Скира подтвердил переход Лионеля Месси во французский "ПСЖ" на правах свободного агента.
Аргентинец в своем новом клубе будет зарабатывать 50 млн евро в год (с бонусами) - более чем вдвое меньше, чем получал в "Барселоне". Контракт заключен на два года с возможностью продления еще на один сезон.
Напомним, что всю свою профессиональную футбольную карьеру Месси провел в испанской "Барселоне". В 2005-2021 гг. нападающий выступал в первой команде "блауграны", завоевав 35 трофеев. Этим летом его контракт с клубом завершился, и стороны не смогли договориться о продлении соглашения из-за финансовых правил Ла Лиги.
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