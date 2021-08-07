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ПСЖ арендовал Эйфелеву башню. Предыдущий раз клуб это делал для презентации Неймара
Переход все ближе и ближе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Пари Сен-Жермен" готовится к подписанию очередной звезды. Клуб арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес.
Предыдущий раз "ПСЖ" арендовал Эйфелеву башню в Париже, когда клуб объявил о трансфере Неймара в 2017 году. Теперь же таким образом хотят представить переход очередного летнего новичка Лионеля Месси.
Ранее стало известно, что брат президента "Пари Сен-Жермен" подтвердил переход аргентинца. Зарплата Месси будет составлять 50 млн евро в год с бонусами, контракт будет заключен на два сезона с возможностью продления еще на один.
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