ПСЖ арендовал Эйфелеву башню. Предыдущий раз клуб это делал для презентации Неймара

"Пари Сен-Жермен" готовится к подписанию очередной звезды. Клуб арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

Предыдущий раз "ПСЖ" арендовал Эйфелеву башню в Париже, когда клуб объявил о трансфере Неймара в 2017 году. Теперь же таким образом хотят представить переход очередного летнего новичка Лионеля Месси.

Ранее стало известно, что брат президента "Пари Сен-Жермен" подтвердил переход аргентинца. Зарплата Месси будет составлять 50 млн евро в год с бонусами, контракт будет заключен на два сезона с возможностью продления еще на один.