Мбаппе покинет ПСЖ, если придет Месси

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может вскоре покинуть команду. Причиной стал приход Лионеля Месси, который вскоре должен присоединиться к составу парижан. Об этом сообщает журналист AS Андрес Онурбия Рамос.

Вероятность того, что Мбаппе покинет команду, очень высока. Килиан уже принял окончательное решение и рассказал о нем владельцам клуба. В ближайшие несколько недель об этом сообщат официально.

Напомним, что Мбаппе перешел в "ПСЖ" с "Монако" в 2018-м году за 145 млн евро, проведя перед тем сезон в парижском клубе в аренде. Его контракт рассчитан до лета следующего года. В последнее время 22-летнего форварда связывают с мадридским "Реалом", куда он сам хочет перейти.