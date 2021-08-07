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Мбаппе покинет ПСЖ, если придет Месси

Франция
(6 голосов)

Француз не хочет уживаться вместе с Лео

Мбаппе покинет ПСЖ, если придет Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может вскоре покинуть команду. Причиной стал приход Лионеля Месси, который вскоре должен присоединиться к составу парижан. Об этом сообщает журналист AS Андрес Онурбия Рамос.

Вероятность того, что Мбаппе покинет команду, очень высока. Килиан уже принял окончательное решение и рассказал о нем владельцам клуба. В ближайшие несколько недель об этом сообщат официально.

Напомним, что Мбаппе перешел в "ПСЖ" с "Монако" в 2018-м году за 145 млн евро, проведя перед тем сезон в парижском клубе в аренде. Его контракт рассчитан до лета следующего года. В последнее время 22-летнего форварда связывают с мадридским "Реалом", куда он сам хочет перейти.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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Комментарии (6)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
07.08.2021 в 16:00
з таким егоїстичним мажорним вилупком, як Мессі - тільки Неймар і Суарес ( стелившись і регулярно підлизуючи Мессі дупу уживалися .... - до поки, і не ужилися, особливо Суарес)))))
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0
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
07.08.2021 в 15:57
зі статті:"Француз не хоче уживатися разом із Лео" ТАК Так з допінгованим вискочкою ЛеоМессіGoldenDILDO з награною лояльністю 555+++ млн євро - абсолютно ніхто з адекватних і поважаючих свою гідність футболістів не хоче уживатися....
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0
0
kalan-86 (Анкара)
07.08.2021 в 15:44
Интересно. Ведь по КПД для команды Килиан на три головы сильнее Месси. Впрочем он и так хотел уходить.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
07.08.2021 в 15:27
Перес- банкрот?
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0
0
Footballers (Умань)
07.08.2021 в 15:10
Ну його кумир Роналду.Меська то таке...навіть в одній команді з ним не хоче грати.
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+2
0
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
07.08.2021 в 14:45
Всі поводяться як баришні, а не чоловіки. Санта-Барбара якась...
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+3
0


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