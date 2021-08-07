Лига 1. Лион не смог обыграть Брест

С трудом добытая ничья с “Брестом” – не тот результат, который ожидался в дебютном матче Петера Боса во главе “Лиона”. Нидерландец сменил Руди Гарсию, который не смог вывести “Лион” в ЛЧ в прошлом сезоне и поэтому лишился своей работы. Бос же не долго оставался без работы после своего увольнения из “Байера” в марте.

Первый тайм в исполнении “Лиона” был крайне узнаваемым для любителей “Байера”. Владение больше 80%, но практически нет моментов и ударов. Контрвыпады “Бреста” выглядели острее.

В итоге андердог забил первым – и это было закономерно. “Лион” провалился в центре поля, Кардона остался без сопротивления, и смачно пробил с 25 метров.

И после перерыва у “Лиона” мало что получалось, поэтому Босу пришлось прибегнуть к заменам. Они сработали сразу. Вышедший на замену Пакета качественно забросил мяч в штрафную на голову Экамби, скидка и набежавший Слимани (который появился на поле две минуты назад) вогнал мяч в сетку.

Кто был ближе к победе? Моменты были и у “Лиона”, у “Бреста”. В итоге не забил никто – 1:1. Вслед за “Монако” в первом туре теряет очки и “Лион”.

Лига 1, первый тур. Лион, "Групама Стэдиум"

“Лион” – “Брест” 1:1

Голы: Слимани 62 – Кардона 43

“Лион”: Лопеш – Гюсто, Марсело, Лукеба, Дюбуа – Какре, Мендес (Слимани 60), Ауар – Токо-Экамби, Дембеле, Шерки (Пакета 60)

“Брест”: Бизот – Уронен, Брассье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссурье 77) – М’Бок, Белькебла (Маньетти 18) – Кардона (Ле Дуарон 65), Февр, Онора (Дюверн 78) – Мунье

Предупреждения: Слимани 90+3 – Маньетти 76