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Лига 1. Лион не смог обыграть Брест
Неудачный дебют Петера Боса
Фото: twitter.com/OL/Автор - Damien LG
С трудом добытая ничья с “Брестом” – не тот результат, который ожидался в дебютном матче Петера Боса во главе “Лиона”. Нидерландец сменил Руди Гарсию, который не смог вывести “Лион” в ЛЧ в прошлом сезоне и поэтому лишился своей работы. Бос же не долго оставался без работы после своего увольнения из “Байера” в марте.
Первый тайм в исполнении “Лиона” был крайне узнаваемым для любителей “Байера”. Владение больше 80%, но практически нет моментов и ударов. Контрвыпады “Бреста” выглядели острее.
В итоге андердог забил первым – и это было закономерно. “Лион” провалился в центре поля, Кардона остался без сопротивления, и смачно пробил с 25 метров.
И после перерыва у “Лиона” мало что получалось, поэтому Босу пришлось прибегнуть к заменам. Они сработали сразу. Вышедший на замену Пакета качественно забросил мяч в штрафную на голову Экамби, скидка и набежавший Слимани (который появился на поле две минуты назад) вогнал мяч в сетку.
Кто был ближе к победе? Моменты были и у “Лиона”, у “Бреста”. В итоге не забил никто – 1:1.
Лига 1, первый тур. Лион, "Групама Стэдиум"
“Лион” – “Брест” 1:1
Голы: Слимани 62 – Кардона 43
“Лион”: Лопеш – Гюсто, Марсело, Лукеба, Дюбуа – Какре, Мендес (Слимани 60), Ауар – Токо-Экамби, Дембеле, Шерки (Пакета 60)
“Брест”: Бизот – Уронен, Брассье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссурье 77) – М’Бок, Белькебла (Маньетти 18) – Кардона (Ле Дуарон 65), Февр, Онора (Дюверн 78) – Мунье
Предупреждения: Слимани 90+3 – Маньетти 76
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