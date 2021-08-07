Лига 1. Труа – ПСЖ 1:2. Скромная победа Парижа и дебют Кухаревича

Лига 1, 1-й тур

7 августа, Труа. "Стад де л’Об”

“Труа” – “Пари Сен-Жермен” 1:2

Голы: Эль-Хаджам (9) – Хакими (19), Икарди (21)

Труа: Галлон – Коне, Эль-Хаджам, Жиродон, Азамум, Каборе – Рипар, Тардье, Куаме, Шамбос (Бальде, 63)– Тузгар (Кухаревич, 80)

ПСЖ: Навас – Диалло, Кимпембе, Керер, Хакими – Эррра, Данилу, Вейналдум – Дракслер (Эбимбе, 76) , Икарди, Мбаппе (Сарабия, 90)

Предупреждение: Коне (89) – Кимпембе (33), Хакими (45), Икарди (70)

“Пари Сен-Жермен” стартовал в чемпионате с не самой убедительной победы над “Труа”. Новички Лиги 1 дерзко начали игру и даже сумели порадовать родные трибуны ранним голом, но Париж моментально вернул всё на круги своя, включившись на 10 минут и выйдя вперёд.

Яркий дебют выдал 60-миллионный Ашраф Хакими, успев создать немало угрозы у ворот “фермеров” даже помимо собственно эпизода с голом. Но MVP матча можно смело назвать Андера Эрреры. Именно баск своими двумя передачами организовал голы партнёрам, ассистировав Хакими и отдав предголевую на Мбаппе. Но главное, что Эррера не постеснялся взять на себя роль плеймейкера в ситуации, когда Верратти, Паредеса и Неймара нет даже в заявке, и качественно руководил ритмом матча, хоть в соперниках и был “Труа”.

У “Труа” не было реальных шансов вернуться в игру, но “фермеры” всё равно не выключались.. На последние 10 минут наставник Лоран Батлес предоставил шанс для Николая Кухаревича, но в дебютной игре в Лиге 1 украинец сумел запомниться лишь заблокированным ударом после углового.

ПСЖ берёт обязательные три очка, но если лидеры вернутся не в лучших кондициях, то у них могут возникнуть серьёзные проблемы. Но сейчас столичному клубу, кажется, вообще не до вопросов завоевания титула Лиги 1 – ведь в Париж направляется Месси.