Официально: Лионель Месси - игрок ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". Информацию об этом уже подтвердил парижский клуб. Пока презентации игрока - пресс-конференция запланирована на завтра. Но клуб уже показал видеопредставление футболиста. Контракт рассчитан до 2023 года плюс стороны смогут продлить соглашение ещё на сезон.

По неофициальной информации, Месси будет получать в ПСЖ 50 млн евро в год - это вдвое больше, чем его оклад в "Барселоне". Контракт футболиста будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, что 34-летний Месси всю свою профессиональную карьеру до этого проводил только в одной команде - "Барселоне". В августе этого года аргентинец был вынужден покинуть "гранатово-синих" из-за финансовых проблем в клубе. Ранее президент каталонцев Жоан Лапорта заявлял, что игрок сделал всё, чтобы остаться в "Барселоне", а его уход связан с финансовым фейр-плей .

В "Барселоне" за всю свою карьеру, которая началась в 2004 году, Месси провёл более пятиста матчей, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза становился обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира, десять раз выигрывал чемпионат Испании, 7 - Кубок Испании и 8 - Суперкубок страны. Карьера в "Барсе" принесла аргентинцу шесть Золотых мячей. К слову, по мнению аналитиков, в 2021-м Лионель также главный претендент на эту награду.

Для Парижа это уже шестое подписание во время летнего трансферного окна. Любопытно, что клуб до этого заплатил только за Ашрафа Хакими (60 млн евро "Интеру") и Данилу Перейру (16 млн евро "Порту"). Жоржиньо Вейналдум из "Ливерпуля", Серхио Рамос из "Реала", Джанлуиджи Доннарума из "Милана", а теперь и Месси из "Барселоны" перебрались в столицу Франции на правах свободных агентов.