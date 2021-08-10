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Официально: Лионель Месси - игрок ПСЖ

Франция
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(2 голосов)

Аргентинец переезжает в Париж

Официально: Лионель Месси - игрок ПСЖ

Фото: psg.fr / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". Информацию об этом уже подтвердил парижский клуб. Пока презентации игрока - пресс-конференция запланирована на завтра. Но клуб уже показал видеопредставление футболиста. Контракт рассчитан до 2023 года плюс стороны смогут продлить соглашение ещё на сезон.

По неофициальной информации, Месси будет получать в ПСЖ 50 млн евро в год - это вдвое больше, чем его оклад в "Барселоне". Контракт футболиста будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, что 34-летний Месси всю свою профессиональную карьеру до этого проводил только в одной команде - "Барселоне". В августе этого года аргентинец был вынужден покинуть "гранатово-синих" из-за финансовых проблем в клубе. Ранее президент каталонцев Жоан Лапорта заявлял, что игрок сделал всё, чтобы остаться в "Барселоне", а его уход связан с финансовым фейр-плей.

В "Барселоне" за всю свою карьеру, которая началась в 2004 году, Месси провёл более пятиста матчей, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза становился обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира, десять раз выигрывал чемпионат Испании, 7 - Кубок Испании и 8 - Суперкубок страны. Карьера в "Барсе" принесла аргентинцу шесть Золотых мячей. К слову, по мнению аналитиков, в 2021-м Лионель также главный претендент на эту награду.

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Для Парижа это уже шестое подписание во время летнего трансферного окна. Любопытно, что клуб до этого заплатил только за Ашрафа Хакими (60 млн евро "Интеру") и Данилу Перейру (16 млн евро "Порту"). Жоржиньо Вейналдум из "Ливерпуля", Серхио Рамос из "Реала", Джанлуиджи Доннарума из "Милана", а теперь и Месси из "Барселоны" перебрались в столицу Франции на правах свободных агентов.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (31)
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Барсепиниус (землянин)
11.08.2021 в 00:11
ПСЖ в который раз позорно имеет Барсу... И теперь им в этом помогает наш капитан, который должен был быть другим примером и не под стать проститутке Неймару...
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0
0
amg333 (Kyiv )
11.08.2021 в 00:01
Не сильно мне нравился этот жкх,только в матчах с путой мог их поддержать,теперь ещё больше пох на них.И приход Месси здесь ни причём!!
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0
-1
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:57
Ну что ж с Великой Барселоной покончено,да здравствует Великий ЖКХ)))))).. ой не могу,я с этого тупого глорья)))))
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0
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МЕS QUЕ UN CLUB
10.08.2021 в 23:54
Теперь ПСЖ будет ставить рекорд с Баварией 8-2, благо этот талант им поможет
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0
0
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trafalgar (Запорожье)
10.08.2021 в 23:55
ПСЖ только будет в рот брать,та же Бавария их в 1\4 нагнет
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0
0
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Барсепиниус (землянин)
11.08.2021 в 00:12
Года уже не те, разве что до 7:2 опустит ПСЖ
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0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:49
Но ПСЖ это не поможет в выиграше ЛЧ
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.08.2021 в 23:45
Хто ж капітаном буде: Мессі, Рамос чи хтось з старожилів клубу? Хто як думає?
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0
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amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:46
Дарья олениха
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+1
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Romerik (YNWA)
10.08.2021 в 23:47
А за что Рамосу и Месси капиатна давать. Кто они для этого клуба... Маркиньос будет думаю..
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0
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hardcorepwnz (Украина)
10.08.2021 в 23:49
Вроде бы да, Маркиньос так и останется кэпом.
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.08.2021 в 23:54
Спочатку це логічно залишити Маркиньоса, а в майбутньому, в перспективі? В мене досі в голові не вкладається, що ПСЖ підписав капітанів Реалу і Барселони...
0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:41
Чемпионат французских фермеров набирает популярность))))
Ответить
+1
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:39
И воссоединился Месси с Великим Рамосом,на радость всем путалонцам))))
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
10.08.2021 в 23:44
Слава королю SR4 Хороших ему подданных завезли))
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0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:45
Тупое глорье Месси не понимают или прикидываются,что они не видят как шейхи убивают футбол
+2
0
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Dаriаn Clark (Montreal - Queebec)
10.08.2021 в 23:38
Выбором Лео не удивлен. Лучший футболист в истории футбола должен играть в лучшем клубе современности!
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0
-3
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hardcorepwnz (Украина)
10.08.2021 в 23:42
Я думаю глупо тебя спрашивать, что же выиграл лучший клуб современности хотя бы в современной истории, чтобы считаться таким. Порадуйтесь еще, пока Барселона и другие "не шейхи" летят в пропасть, поддерживайте дальше это беспредел.
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0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:44
Та да,двум клубам все прощается,а другие прижимаются как могут,потому что ни мс ни жкх ничего не могут выиграть в ЛЧ,а Чеферин кончита рад стараться за откаты,а эти отбитые глоры Месси просто тупое дурачьё!!!
+1
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hardcorepwnz (Украина)
10.08.2021 в 23:48
А потом буду рыдать крокодильими слезами после очередного вылета в 1/8 и недоумевать, почему же их клуб так слаб. Потому что перебежчики болельщики счастливы, что денежные мешки набирают силу. Клуб, у которого нет никаких трофеев, никакой истории, никакой преемственности. И у которого ничего не будет даже с такими покупками, потому что такое количество альфасамцов не уживутся. А президенту эта игрушка очень быстро надоест, после ЧМ в Катаре, ради которого УЕФА и ФИФА закрывают глаза на финансовый беспредел.
0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:51
Так это понятно ,что глорью меськи это пох,у них есть идол,но идолу пох на них,он рубает бабло))))
0
0
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trafalgar (Запорожье)
10.08.2021 в 23:52
не говори ты с этим дариком,чел реально болен
0
0
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trafalgar (Запорожье)
10.08.2021 в 23:43
шизоид,ПСЖ-лучшая современная денежная помойка а не лучший клуб
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+2
0
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Spokoynо (Київ)
10.08.2021 в 23:36
Гарний вибір. Давно фанатію від ПСЖ і тому приємно, що з нами тепер Мессі
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0
-2
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:37
Получала пута полную кошёлку от жкх,теперь ещё больше будет получать))) Д-Духфутбола
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
10.08.2021 в 23:35
30 номер - большая ошибка. Теперь приезжие китайцы, американцы и все остальные глоры, покупая паленую футболку возле Эйфелевой башни, скажут что это поддельный Месси
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 23:41
палёная будет с №1030 или тупо "3" поверх "1" из баллончика))
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
10.08.2021 в 23:42
Индивидуальный подход к каждому клиенту))
0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:35
Понятное дело ,что Чеферин против Суперлиги,кому он нужен будет?! А так всякие жкх да мс отстегивают норм баблишко,чего не верещать про Дух футбола,а идиоты верят в сказки,что Суперлига убьёт этот Дух Футбола,а где он?????
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+1
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amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 23:31
Официально.ФФП в очередной раз обоссано!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2021 в 23:30
поооооуууй!))))
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