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ПСЖ надеется, что Мбаппе останется в команде после перехода Месси

Франция
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Клуб не хочет терять важнейшего игрока

ПСЖ надеется, что Мбаппе останется в команде после перехода Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" очень надеется сохранить форварда Килиана Мбаппе в команде еще не на один сезон.

Французский клуб ожидает, что переход Лионеля Месси убедит Мбаппе остаться в Париже и подписать новый долгосрочный контракт, несмотря на интерес со стороны "Реала".

В прошлом сезоне Лиги 1 Килиан сыграл 31 матч, забил 27 голов и отдал 7 ассистов. Его цена составляет 160 млн евро, согласно Transfermarkt.

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В статье: Лионель Месси Барселона Испания ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
The Athletic

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