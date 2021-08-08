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ПСЖ надеется, что Мбаппе останется в команде после перехода Месси
Клуб не хочет терять важнейшего игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
"ПСЖ" очень надеется сохранить форварда Килиана Мбаппе в команде еще не на один сезон.
Французский клуб ожидает, что переход Лионеля Месси убедит Мбаппе остаться в Париже и подписать новый долгосрочный контракт, несмотря на интерес со стороны "Реала".
В прошлом сезоне Лиги 1 Килиан сыграл 31 матч, забил 27 голов и отдал 7 ассистов. Его цена составляет 160 млн евро, согласно Transfermarkt.
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Источник:The Athletic
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