Руководство ПСЖ хочет использовать трансфер Месси для раскрутки ЧМ-2022 в Катаре

Собственники "ПСЖ" хотят использовать Лионеля Месси для раскрутки чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Сейчас в соглашении нет пункта, который обязывал бы Лионеля сыграть на этом турнире в случае, если Аргентина не него попадет. Однако ожидается, что такая договоренность будет достигнута уже после перехода Месси в "ПСЖ".

Предполагается, что это будет последний крупный турнир на уровне сборных в карьере аргентинца. Тогда ему будет уже 35 лет.