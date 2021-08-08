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Руководство ПСЖ хочет использовать трансфер Месси для раскрутки ЧМ-2022 в Катаре

Франция
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Клуб хочет сделать многоходовку

Руководство ПСЖ хочет использовать трансфер Месси для раскрутки ЧМ-2022 в Катаре

Новина українською

Собственники "ПСЖ" хотят использовать Лионеля Месси для раскрутки чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Сейчас в соглашении нет пункта, который обязывал бы Лионеля сыграть на этом турнире в случае, если Аргентина не него попадет. Однако ожидается, что такая договоренность будет достигнута уже после перехода Месси в "ПСЖ".

Предполагается, что это будет последний крупный турнир на уровне сборных в карьере аргентинца. Тогда ему будет уже 35 лет.

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В статье: Лионель Месси ЧМ-2022 ПСЖ
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Источник:
The Athletic

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