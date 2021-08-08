Лига 1. Ничья Ренна и Ланса, Клермон шокировал Бордо

Лига 1, 1-й тур

Ренн – Ланс 1:1

Голы: Сулемана (14) – Фофана (19)

Ренн: Гомис – Мелинг, Агуэрд, Баде, Траоре – Тэ, Угочукву (Диуф, 86), Камавинга (Гирасси, 69) – Сулемана (Доку, 58), Терье (Аблин, 86) , Бурижо (Кастильо, 86)

Ланс: Лека – Бура, Ву (Дансо, 86) , Фортес – Мачадо (Франковский, 66), Фофана, Дукуре, Клаус – Какута (Янник, 82) – Банза (Сотока, 65), Ганаго (Жан, 82)

Предупреждения: Фофана (36), Мачадо (55)

Матч “Ренна” и “Ланса” дал старт второму игровому дня тура французской Лиги 1 2021/22. Прошлогодние соседи по таблице (соперников разделило всего одно очко) выдали сумбурный, но хотя бы весёлый и результативный старт, после чего обороты постепенно упали. Игра ожила в концовке, когда гости потеряли невероятную возможность урвать победу, но до того обе команды не возражали против ничьей, которой всё и закончилось.

“Ренн” довольно неожиданно повёл в счёте. “Ланс” проводил очень затяжную атаку длиною в минуту с лишним, чем приспал внимание не соперника, а своё. Какута неудачно обострил, партнёры рассыпались в контрпрессинге и “Ренн” устремился в голевой выпад. Тэ выпилил сложную передачу на Сулемана, а тот ударом от штанги наказал оппонентов за рассеянность. Ответный подарок от “красно-чёрных” вообще был родом из низших лиг. Агуэрд после розыгрыша мяча от своих ворот ушёл куда-то в себя и забыл вовремя избавиться от мяча. На него налетел форвард “Ланса” с очень подходящей фамилией Банза, обезмячил защитника прямо в его штрафной, скинул на Фофана, а тот закатил в пустующие ворота.

После такого обоюдного холодного душа соперники стали играть куда осторожнее и скучнее. Супервундеркинд Камавинга за игру отдал только один крутой пас, а Жереми Доку толком и не радовал своим дриблингом. “Ланс” на 90+2 минуте имел двойной убойный шанс после стандарта, но вратарю вместе с защитой удалось спастись после выстрелов Дансо и Сотока. Очередная ничья в туре, очередные 1:1.

Сент-Этьен - Лорьян 1:1

Голы: Хазри (70, пен) – Ле Гофф (52)

“Сент-Этьен” поддержал тренд тура и сыграл вничью с “Лорьяном” 1:1. Гости заставили Клода Пюэля поволноваться голом Ле Гоффа на старте второго тайма – образцовую голевую атаку начал правый латераль Силва, а завершил уже игрок с левого крыла. Опытный Хазри вернул “зелёных” в игру, грамотно подставившись в штрафной и реализовав пенальти. В концовке “Сент-Этьен” даже мог вырвать победу, но Наде ударил в каркас ворот. Хозяева были лучше, но для победы надо играть раскованней все 90 минут, а не когда соперник ошарашит голом.

Ницца – Реймс 0:0

“Ницца” летом здорово усилилась, чем привлекла к себе немало внимания. Вместе с победоносным тренером Кристофом Галтье в курортном городе приземлились две молодые звезды Эредивизии Стенгс и Росарио, а также Тодибо из “Барселоны”, саутгемптовский Лемина и арендованный Клюйверт-младший.

Но всему этому добру ещё нужно хорошенько притереться к команде и друг друга. На старте же имеем скучнейшую игру тура против “Реймса”, нули на табло в которой были просто неизбежны. Единственный полумомент за игру был у Тодибо с углового, а так на “Альянц Ривьере” царил мир, уныние и скука. Совсем не то, чего ждёшь в Ницце в летнюю пору.

Страсбур – Анже 0:2

Гол: Траоре (57), Баокен (81)

“Анже” кажется решил повторить прошлогодний сценарий, стартовав с уверенной победой над “Страсбуром”. В прошлой кампании SCO набрал огромную для себя торбу очков в первом круге, чтобы преспокойно проигрывать раз за разом на финише. Надеемся, что с новым тренером Жералем Батиклом всё будет иначе.

Исмаэль Траоре открыл счёт в игре после углового в начале второго тайма, после чего Баокен удрал в контратаку, чтобы нанести контрольный выстрел на 80-й минуте. “Страсбур” же всю игру доминировал по владению мячом, но это им ничего не дало.

Бордо – Клермон 0:2

Гол: Байо (82), Доссу (90+3)

Главный аутсайдер сезона “Клермон” тоже решил не терять времени даром, и взял три очка у “Бордо” на выезде. Новичок Лиги 1 оглушил “жирондинцев” тонной созданных моментов, которые в последние 10 минут наконец стали превращаться в голы.

Байо и Доссу взяли три очка для своей команды, но по-хорошему эту игру можно было решать намного раньше. “Бордо” нужно серьёзно прибавлять, иначе прошлогодние мучения и пребывание в нижней части таблицы станут их новой обыденностью.