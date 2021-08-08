Лига 1. Мец – Лилль 3:3. Чемпионский характер, но не чемпионская игра

Лига 1, 1-й тур

Мец, “Сен-Сэнфорьен”

Мец – Лилль 3:3

Голы: Сантонз (31, 52), Юдоль (41) – Ботман (23), Иконе (81), Йылмаз (90+6)

Мец: Укиджа – Юдоль, Куяте, Бронн – Делен, Ндорам, Маига, Сантонз – Ньян (Жозеф, 71, Микотадзе), Сабали (Фофана, 58)

Лилль: Жардин – Рейнилду (Лихаджи, 77), Ботман, Фонте, Челик – Бамба, Языджи (Иконе, 60), Андре, Санчеш – Йылмаз, Дэвид (Веа, 60)

Предупреждения: Бронн (56) – Иконе (79), Йылмаз (83)

Удаление: Куяте (56)

“Лилль” едва не стартовал в новом розыгрыше Лиги 1 с поражения от скромного “Меца”. Чемпионы Франции уступали по ходу второго тайма, но удаление в стане соперника вкупе со стараниями Бурака Йылмаза позволили “догам” урвать ничью.

При этом матч начался для “Лилля” будничным образом, словно командой все ещё руководит Кристоф Галтье, и никакого назначения Жослена Гурвеннека и потери Майка Меньяна и не было. Центрбек Ботман отметился голом со стандарта, после чего гости принялись традиционно оборонять результат без лишнего риска.

Но тут-то всё и вскрылось. Для едва ли не самой надежной обороны прошлого сезона Европы фланговые перегрузы “Меца” вдруг оказались сложными. Поэтому вполне закономерно счёт вскоре сравнялся. Левый вингбек Делен подал на своего коллегу с другого фланга, и Сантонз замкнул головой, даже не заметив Рейнилду, оставшимся последним защитником в линии.

До перерыва хозяева успели ещё и повести в счёте, выдав фееричную комбинацию через центр, точку в которой поставил Юдоль. Абсолютно немыслимый пропущенный для ещё весенних “догов”, приучивших к сверхнадёжной игре в обороне.

В начале второго тайма Сантонз, казалось, уже полностью добил чемпионов, оформив дубль. О том, что между линиями защиты “Лилля” в эпизоде с голом можно было прогнать пару фур, настолько там было просторно, лучше умолчим. Но вскоре Куяте подарил шанс гостям, удалившись с поля. Защитник почему-то испугался пустить ветерана Йылмаза в забег, и в панике срубил того жестким подкатом прямой ногой.

“Мец” при этом не стал прижиматься к воротам и весело играл на встречных курсах. Это обескуражило “Лилль”, но в конце концов они собрались и наказали соперников за рисковую манеру. Иконе отыграл один за 10 минут до конца после быстрого перехвата в центре поля, а Йылмаз как истинный герой протолкнул мяч в сетку на 6-й компенсированной минуте, сравняв счёт.