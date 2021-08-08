Лига 1, 1-й тур

Монпелье, “Стад де ля Моссон”

“Монпелье” – “Марсель” 2:3

Голы: Перес (автогол, 30), Лаборд (34) – Ундер (68), Пайет (75, 80)

“Монпелье”: Берто – Коцца (Ристич, 88), Эстеве, Тулер, Самбия (Суке, 88)– Шотар (Лерой, 84), Ферри – Ваи (Мавидиди, 63), Молле, Лаборд (Макуана, 84) – Делор

“Монако”: Манданда – Перес, Балерди, Салиба – Гуйе, Камара – де ла Фуэнте (Бамба Дьенг, 90+12), Жерсон (Бенедетто, 63), Гендузи, Ундер (Луис Энрике, 86) – Пайет

Предупреждение: Перес (44)

Матч “Монпелье” и “Марселем” был обречён на то, чтобы стать украшением первого тура Лиги 1. В апреле на “Стад де ля Моссон” в идентичном матче “Монпелье” тоже рано повёл в счёте, “Марсель” отыгрался и вышел вперёд, но в самой концовке Лаборд оформил дубль и сделал счёт 3:3. В этот раз Лаборд тоже организовал два мяча (засчитали на него правда лишь один), “провансальцы” отыгрались уже не с 0:1, а с 0:2, но вот затащить обратно “Монпелье” уже не удалось.

“Марсель” был беззуб в первой половине, чем радостно пользовались хозяева. На 30-й минуте Лаборд был готов открывать счёт своим голами в сезоне, но его опередил защитник “Марселя” Перес, оформивший автогол. Уже через пару минут Лаборд исполнил такой шедевр, что всем было уже до выяснений, на кого записывать первый мяч. Гаэтан с угла штрафной площади исполнил феноменальный обводящий удар в дальний угол, который рикошетом от каркаса ворот залетел прямо в сетку.

Во втором тайме команда Хорхе Сампаоли традиционно разбегалась и выдала ударную 12-минутку, которая вверх дном перевернуло весь ход поединка. Немаловажную роль в этом сыграла замена аргентинского тренера, выпустившего Бенедетто и завершив тем самым эксперимент с Пайетом в роли ложной девятки.

Тут-то “Марсель” и прорвало. Сначала Ундер отметил дебют в Лиге 1 голом после блистательного прохода Де ла Фуэнте, а потом за дело взялся Димитри. Сначала Пайет положил идеальный штрафной с метров 25-ти, несмотря на все попытки трибун помешать ветерану. А потом Пайет занёс ещё и победный после того, как “Марсель” подловил хозяев в переходной фазе. Ждём продолжения банкета в игре команд второго круга. Сегодня же “Марсель” забрал свои три очка, и не сказать, что не по делу.