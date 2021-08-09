ПСЖ может представить Месси в ближайшие часы

"ПСЖ" может объявить о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси уже сегодня, 9 августа, пишет журналист Canal+ Оливье Талларон.

По данным источника, "ПСЖ" представит игрока не на Эйфелевой башне, как сообщалось ранее. Ожидалось, что парижане официально объявят о переходе аргентинца 10 августа на специальном мероприятии на главном символе Парижа. Ранее Эйфелева башня использовалась для презентации Неймара.

Месси не раз говорил, что интерес к нему проявляют несколько клубов, но, как подчеркнул аргентинец, он пока не подписывал ни с кем контракт.