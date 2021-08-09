Экс-форвард "Барселоны" Лионель Месси прибыл в Париж, пишет журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, у офисов "ПСЖ" уже собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Месси пройдет медобследование и станет игроком парижан.

Напомним, что в воскресенье Месси выступил на прощальной пресс-конференции в "Барселоне".