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Лионель Месси прибыл в Париж

Франция
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Игрок подпишет с парижанами контракт

Лионель Месси прибыл в Париж

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард "Барселоны" Лионель Месси прибыл в Париж, пишет журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, у офисов "ПСЖ" уже собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Месси пройдет медобследование и станет игроком парижан.

Напомним, что в воскресенье Месси выступил на прощальной пресс-конференции в "Барселоне".

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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