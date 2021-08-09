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Лионель Месси прибыл в Париж
Игрок подпишет с парижанами контракт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард "Барселоны" Лионель Месси прибыл в Париж, пишет журналист Николо Скира в Twitter.
По данным источника, у офисов "ПСЖ" уже собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Месси пройдет медобследование и станет игроком парижан.
Напомним, что в воскресенье Месси выступил на прощальной пресс-конференции в "Барселоне".
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