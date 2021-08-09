Брат владельца ПСЖ: "Он прилетит в Париж в течении 72 часов"

Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца "ПСЖ", в своём твиттере опроверг слухи по поводу переговоров Лионеля с другими клубами и подтвердил скорое прибытие игрока в Париж.

It is not true what is rumored about the opening of negotiations between Messi and some clubs, things have been settled 100% in favor of Paris Saint-Germain .. The expected arrival date of Messi to Paris within the next 72 hours pic.twitter.com/wVMupcuere — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 9, 2021

"Неправда то, что ходят слухи об открытии переговоров между Месси и некоторыми клубами, все улажено на 100% в пользу "Пари Сен-Жермен". Ожидаемая дата прибытия Месси в Париж в течение следующих 72 часов" – заявил он.

Ранее сообщалось, что Месси, отец и клуб улаживают последние детали контракта.

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"Барселона" попрощалась с игроком в официальных медиа в четверг вечером. Клуб не смог зарегистрировать из-за потолка зарплат в Ла Лиге.