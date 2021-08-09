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Брат владельца ПСЖ: "Он прилетит в Париж в течении 72 часов"

Франция
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(1 голосов)

Халифа бин Хамад Аль-Тани продолжает генерировать инсайды

Брат владельца ПСЖ: "Он прилетит в Париж в течении 72 часов"

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен

Новина українською

Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца "ПСЖ", в своём твиттере опроверг слухи по поводу переговоров Лионеля с другими клубами и подтвердил скорое прибытие игрока в Париж.

"Неправда то, что ходят слухи об открытии переговоров между Месси и некоторыми клубами, все улажено на 100% в пользу "Пари Сен-Жермен". Ожидаемая дата прибытия Месси в Париж в течение следующих 72 часов" – заявил он.

Ранее сообщалось, что Месси, отец и клуб улаживают последние детали контракта.

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"Барселона" попрощалась с игроком в официальных медиа в четверг вечером. Клуб не смог зарегистрировать из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Комментарии (9)
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йоперний театр (Наш футбол)
09.08.2021 в 23:23
"Мессі почесав дупу". " Мессі ще не почесав дупу". "Мессі почеше дупу протягом 72-ох годин".
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+1
0
football_soccer (Украина)
09.08.2021 в 22:53
ну собственно , как и предполагал раньше. Два дня задержка , из-за того , что на электричке добирается до Парижа
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+1
-1
Ol-g (Одесса)
09.08.2021 в 23:22
Неужто купил электричку?)
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0
0
ГенриВол (Волочиськ)
09.08.2021 в 22:44
Шо не казали, шо там не писали, але цікаво буде побачити Мессі, !!! Рамоса !!!, Мбапе, Неймара, Де Марію, Вайналдума, Верратті, Ікарді, Маркіньоса в одній команді, навіть в такій як ПСЖ.
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0
0
football_soccer (Украина)
09.08.2021 в 22:58
ключевой момент в том , что все они только числятся в одной команде, а на поле вместе за сезон так и не выйдут, 99.9%.Там пол состава ещё несколько туров играть не будут, они только с отпуска. А по ходу сезона, Неймар то сломается, то удалится, то день рождения сестры. Мбаппе точно также косит. Остальные тоже время от времени то ломаются , то в загулах. Для ПСЖ уже норма иметь недоступными для игры по 5-10 человек в зависимости от времени сезона. Только Маркиньос и пашет разве что, из этого списка
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0
0
prockop4uck (Киев)
09.08.2021 в 22:41
Даже не может спокойно прилететь как мужчина, нужно устраивать свою традиционную истерику. Моська, такая моська
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0
-2
SeventyFour (Phoenix)
09.08.2021 в 22:40
Супрягиада
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+1
0
Algrab (Костопiль)
09.08.2021 в 22:38
" і бєсплатно покажет кіно..."
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+1
-1
Ol-g (Одесса)
09.08.2021 в 22:31
Снова Шрёдингер.
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0


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