Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, какой номер Месси возьмет в ПСЖ, и что Барселона будет делать с десяткой в новом сезоне
Нумерология
Barcelona
Аргентинский нападающий Лионель Месси может взять 30-й номер в "Пари Сен-Жермен", как сообщает издание Marca. С этой цифрой на спине аргентинец в свое время дебютировал за "сине-гранатовых".
Интересно, что обычно 30-й номер в чемпионате Франции зарезервирован для голкиперов. Тем не менее, вряд ли боссы Лиги 1 откажутся регистрировать Месси под этим игровым номером. Напомним, Неймар хотел уступить Лионелю десятку, однако аргентинец отказался. Добавим, что также в Каталонии Лео играл под цифрой 19.
По информации источника, вполне возможно, что десятку, под которой Месси отыграл почти всю карьеру в Каталонии, никто из игроков "Барселоны" в новой кампании брать не будет. По правилам Ла Лиги, номер не может быть выведен из обращения.
Популярное сейчас
- Шахтер - Генк: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Шахтер - Генк. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10 августа 2021
- Академия и скауты Генка - космос. Здесь воспитали Куртуа и де Брюйне, а Малиновский вышел на топ-уровень
- Месси не возьмёт десятку в ПСЖ
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО