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Стало известно, какой номер Месси возьмет в ПСЖ, и что Барселона будет делать с десяткой в новом сезоне

Франция
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Стало известно, какой номер Месси возьмет в ПСЖ, и что Барселона будет делать с десяткой в новом сезоне

Barcelona

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Аргентинский нападающий Лионель Месси может взять 30-й номер в "Пари Сен-Жермен", как сообщает издание Marca. С этой цифрой на спине аргентинец в свое время дебютировал за "сине-гранатовых".

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Интересно, что обычно 30-й номер в чемпионате Франции зарезервирован для голкиперов. Тем не менее, вряд ли боссы Лиги 1 откажутся регистрировать Месси под этим игровым номером. Напомним, Неймар хотел уступить Лионелю десятку, однако аргентинец отказался. Добавим, что также в Каталонии Лео играл под цифрой 19.

По информации источника, вполне возможно, что десятку, под которой Месси отыграл почти всю карьеру в Каталонии, никто из игроков "Барселоны" в новой кампании брать не будет. По правилам Ла Лиги, номер не может быть выведен из обращения.

Стало известно, какой номер Месси возьмет в ПСЖ, и что Барселона будет делать с десяткой в новом сезоне - изображение 1

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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