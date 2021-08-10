Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси договорился с Пари Сен-Жермен. Стало известно, сколько Лео будет получать в новом клубе
Заоблачная сумма
Fabrizio Romano
Аргентинский нападающий Лионель Месси в ближайшее время станет игроком французского "Пари Сен-Жермен". Бывший футболист каталонской "Барселоны" уже договорился с парижанами о своем переходе на правах свободного агента, об этом сообщают в издании L’Equipe, а также авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
В ближайшие часы аргентинец приземлится в столице Франции. Трудовой договор будет подписан на 2 года, с опцией продления до 2024-го. С учетом бонусов зарплата Месси в Париже составит 35 миллионов евро за сезон.
Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. ???????????????? #Messi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021
Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA
Лео должен пройти медицинское обследование в конце сегодняшнего дня, а затем подписать соглашение. Завтра, в среду, 11 августа, ожидается пресс-конференция игрока.
Популярное сейчас
- СМИ: Генеральный директор Барселоны сделал новое предложение Лионелю Месси
- 4-2-4 с Буяльским и Степанюком. Символическая сборная 3-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Десна становится лидером УПЛ, УАФ пока не назначила Реброва. Главные новости за 9 августа
- 50 миллионов в год и краткосрочный контракт - стали известны условия перехода Месси в ПСЖ
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО