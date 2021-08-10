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Месси договорился с Пари Сен-Жермен. Стало известно, сколько Лео будет получать в новом клубе

Франция
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(1 голосов)

Заоблачная сумма

Месси договорился с Пари Сен-Жермен. Стало известно, сколько Лео будет получать в новом клубе

Fabrizio Romano

Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси в ближайшее время станет игроком французского "Пари Сен-Жермен". Бывший футболист каталонской "Барселоны" уже договорился с парижанами о своем переходе на правах свободного агента, об этом сообщают в издании L’Equipe, а также авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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В ближайшие часы аргентинец приземлится в столице Франции. Трудовой договор будет подписан на 2 года, с опцией продления до 2024-го. С учетом бонусов зарплата Месси в Париже составит 35 миллионов евро за сезон.

Лео должен пройти медицинское обследование в конце сегодняшнего дня, а затем подписать соглашение. Завтра, в среду, 11 августа, ожидается пресс-конференция игрока.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
10.08.2021 в 14:09
Бородатому на цукерки дітям вистачить.
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+1
0
Caballero (Fale town Fale state)
10.08.2021 в 14:04
Не густо для Лео - "Із урахуванням бонусів зарплата Мессі у Парижі складе 35 мільйонів євро". З преміями начальство завжди дуре.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
10.08.2021 в 14:58
С какого?? Ему на минутку 34 года:))
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0
0


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