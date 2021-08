Месси договорился с Пари Сен-Жермен. Стало известно, сколько Лео будет получать в новом клубе

Аргентинский нападающий Лионель Месси в ближайшее время станет игроком французского "Пари Сен-Жермен". Бывший футболист каталонской "Барселоны" уже договорился с парижанами о своем переходе на правах свободного агента, об этом сообщают в издании L’Equipe, а также авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшие часы аргентинец приземлится в столице Франции. Трудовой договор будет подписан на 2 года, с опцией продления до 2024-го. С учетом бонусов зарплата Месси в Париже составит 35 миллионов евро за сезон.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. ???????????????? #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA