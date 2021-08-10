Снова вместе. Неймар опубликовал видео с Месси

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар анонсировал переход во французский клуб своего бывшего партнёра по "Барселоне", форварда Лионеля Месси.

Бразилец снял на камеру и опубликовал в "Инстаграме" нарезку своих совместных действий на поле с аргентинцем и добавил подпись "снова вместе".

5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и отдал девять результативных передач.