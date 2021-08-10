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Снова вместе. Неймар опубликовал видео с Месси
Трансфер все же состоится
neymar
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар анонсировал переход во французский клуб своего бывшего партнёра по "Барселоне", форварда Лионеля Месси.
Бразилец снял на камеру и опубликовал в "Инстаграме" нарезку своих совместных действий на поле с аргентинцем и добавил подпись "снова вместе".
5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и отдал девять результативных передач.
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