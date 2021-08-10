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Месси прошел медосмотр

Франция
(1 голосов)

Осталась пресс-конференция

Месси прошел медосмотр

Фото: si.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Месси прошел медосмотр в “ПСЖ”. А французский журналист Сабьер Дефарж сообщил, что Месси в Париже возьмет 30 номер.

Сообщается, что футболист сейчас в отеле, где завершает последние “технические детали” сделки. До завтра Месси ничего не будет говорить о новом этапе карьеры.

Ранее сообщалось, что Лионель может взять 19 номер, под которым он в своё время выступал в “Барселоне” и сборной Аргентины. 30 номер – был самым первым в карьере аргентинца.

Завтра пройдет пресс-конференция “ПСЖ” на которой будет представлен игрок. Мероприятие начнется в 12:00. За трансляцией можно будет следить в PSG.TV.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ Национальная сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
10.08.2021 в 21:51
Коли ріст міряли ставав на пальці як деякі товариші стають на командне фото перед матчем?
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