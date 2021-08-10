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Месси прошел медосмотр
Осталась пресс-конференция
Фото: si.com / Автор: неизвестен
Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Месси прошел медосмотр в “ПСЖ”. А французский журналист Сабьер Дефарж сообщил, что Месси в Париже возьмет 30 номер.
Сообщается, что футболист сейчас в отеле, где завершает последние “технические детали” сделки. До завтра Месси ничего не будет говорить о новом этапе карьеры.
Leo Messi has successfully completed his medical tests in Paris today afternoon. He’ll move to the hotel soon in order to complete ‘technical stuff’ after official announcement. ???????????? #Messi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021
Messi will speak about PSG new chapter only tomorrow morning - press conference, 11.00am.
Ранее сообщалось, что Лионель может взять 19 номер, под которым он в своё время выступал в “Барселоне” и сборной Аргентины. 30 номер – был самым первым в карьере аргентинца.
???????? Lionel Messi portera le numéro 30 au Paris Saint-Germain.— Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 10, 2021
3️⃣0️⃣ #MessiAuPSG pic.twitter.com/YrtlDcNYNX
Завтра пройдет пресс-конференция “ПСЖ” на которой будет представлен игрок. Мероприятие начнется в 12:00. За трансляцией можно будет следить в PSG.TV.
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