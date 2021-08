Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Месси прошел медосмотр в “ПСЖ”. А французский журналист Сабьер Дефарж сообщил, что Месси в Париже возьмет 30 номер.

Сообщается, что футболист сейчас в отеле, где завершает последние “технические детали” сделки. До завтра Месси ничего не будет говорить о новом этапе карьеры.

Leo Messi has successfully completed his medical tests in Paris today afternoon. He’ll move to the hotel soon in order to complete ‘technical stuff’ after official announcement. ???????????? #Messi



Messi will speak about PSG new chapter only tomorrow morning - press conference, 11.00am.