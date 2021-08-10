В сети появилось фото Месси с футболкой ПСЖ – известно номер

В сети появилась фотография с подготовки презентации Месси. Футболист действительно взял 30 номер.

Leo #30 pic.twitter.com/wGnFKxrM7d — Get French Football News (@GFFN) August 10, 2021

Видно, что фото было сделано ещё сегодня днем. Это означает, что официальное представление игрока – дело нескольких часов.

Ранее сообщалось, что аргентинец возьмет 30 номер, так как под ним он дебютировал в “Барселоне”.

Известно, что игрок подпишет контракт на два года, с возможностью продления ещё на год.

Напомним, что завтра пройдет пресс-конференция, на которой должны будут представить Лионеля. Трансляцию можно будет посмотреть на PSG.TV. Начало в 12:00.