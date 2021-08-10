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В сети появилось фото Месси с футболкой ПСЖ – известно номер
Историческое событие
Фото: FOX sports MX / Автор: неизвестен
В сети появилась фотография с подготовки презентации Месси. Футболист действительно взял 30 номер.
Leo #30 pic.twitter.com/wGnFKxrM7d— Get French Football News (@GFFN) August 10, 2021
Видно, что фото было сделано ещё сегодня днем. Это означает, что официальное представление игрока – дело нескольких часов.
Ранее сообщалось, что аргентинец возьмет 30 номер, так как под ним он дебютировал в “Барселоне”.
Известно, что игрок подпишет контракт на два года, с возможностью продления ещё на год.
Напомним, что завтра пройдет пресс-конференция, на которой должны будут представить Лионеля. Трансляцию можно будет посмотреть на PSG.TV. Начало в 12:00.
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