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Месси: Видение ПСЖ соответствует моим амбициям. Не могу дождаться, когда выйду на поле Парк де Пренс

Франция
(1 голосов)

Щедрый Лео

Месси: Видение ПСЖ соответствует моим амбициям. Не могу дождаться, когда выйду на поле Парк де Пренс

PSG

Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси официально подписал контракт с "ПСЖ". Он рассказал о своих амбициях в новом клубе.

"Видение клуба соответствует моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые игроки и персонал. Я полон решимости построить вместе с парижанами что-то прекрасное, для клуба и для болельщиков. Не могу дождаться, когда выйду на поле "Парк де Пренс".

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи отметил:

"Прибытие Лео в команду мирового класса подтверждает актуальность и успех нашей трансферной политики".

Читайте такжеОфициально: Лионель Месси - игрок ПСЖ
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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Насер Аль-Хелаифи
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Источник:
Marca

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Комментарии (6)
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TIHOnew (Хмельницький)
11.08.2021 в 11:23
"ПСЖ соответствует моим амбициям" - перейти в клуб у якого в чемпіонаті нема конкурентів - це амбіції? Тепер зрозуміло які в тебе амбіції, клоун.
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romajan (Киев)
11.08.2021 в 11:28
амбиции - это лига чемпионов
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prockop4uck (Киев)
11.08.2021 в 11:17
Ну да. Где барса, а где амбиции. Дело не в деньгах, дело в амбициях?
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romajan (Киев)
11.08.2021 в 11:32
Ты работал бы за бесплатно?
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prockop4uck (Киев)
11.08.2021 в 11:37
Если бы мне предыдущий работодатель меня подобрал с улицы, вылечил, дал путевку в жизнь и платил десятки миллионов за сезон - да. А ты?
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avatar
Карикатурист (Білозерське)
11.08.2021 в 11:08
"Галактікос" в Мадриді більше не живе. Усі до Парижу керують
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