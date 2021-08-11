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Месси: Видение ПСЖ соответствует моим амбициям. Не могу дождаться, когда выйду на поле Парк де Пренс
Щедрый Лео
PSG
Аргентинский нападающий Лионель Месси официально подписал контракт с "ПСЖ". Он рассказал о своих амбициях в новом клубе.
"Видение клуба соответствует моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые игроки и персонал. Я полон решимости построить вместе с парижанами что-то прекрасное, для клуба и для болельщиков. Не могу дождаться, когда выйду на поле "Парк де Пренс".
Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи отметил:
"Прибытие Лео в команду мирового класса подтверждает актуальность и успех нашей трансферной политики".
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