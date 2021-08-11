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Иньеста и Роналдиньо по-разному отреагировали на переезд Месси в Париж
Кто-то рад, кто-то не очень
Barcelona
Андрес Иньеста и Роналдиньо, экс-полузащитники и легенды "Барселоны", прокомментировали переход Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".
"Я не знаю деталей, но каталонцам нужно будет оправиться от этого. Будет больно видеть его в футболке другой команды. Лео олицетворяет "Барселону". Он был всем, игроком, который выходит за рамки команды. Я никогда не видел такого игрока. Не думаю, что когда-нибудь еще увижу. "Барселона" останется одной из лучших команд. Тем коллективом, который всегда должен быть на вершине", – отметил Иньеста.
"Для меня было большой радостью играть в "Барселоне" и "ПСЖ". Теперь я счастлив увидеть своего друга в футболке парижан. Лео, пусть у тебя будет много поводов для радости! Также я очень рад, что в команду пришел Серхио Рамос. Это суперкоманда! Я чувствую запах чемпионов!" – обрадовался Роналдиньо.
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