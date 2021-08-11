Иньеста и Роналдиньо по-разному отреагировали на переезд Месси в Париж

Есть аналитическая информация, основанная на сопоставлении некоторых данных и факторов, что через два года лучший футболист мира - Лео Месси, а именно, летом 2023 года, вернется на один сезон в Барселону, чтобы окончательно завершить свою карьеру. Что такое два года? Это, как в армию сходить.... Я готов поделиться этой информацией с нормальными фанатами футбола. Такими, как, например, Spokoyno и др., но чуть позже... А пока что - 7 ЗМ МЕССИ !!!