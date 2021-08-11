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Иньеста и Роналдиньо по-разному отреагировали на переезд Месси в Париж

Франция
(7 голосов)

Кто-то рад, кто-то не очень

Иньеста и Роналдиньо по-разному отреагировали на переезд Месси в Париж

Barcelona

Новина українською

Андрес Иньеста и Роналдиньо, экс-полузащитники и легенды "Барселоны", прокомментировали переход Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".

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"Я не знаю деталей, но каталонцам нужно будет оправиться от этого. Будет больно видеть его в футболке другой команды. Лео олицетворяет "Барселону". Он был всем, игроком, который выходит за рамки команды. Я никогда не видел такого игрока. Не думаю, что когда-нибудь еще увижу. "Барселона" останется одной из лучших команд. Тем коллективом, который всегда должен быть на вершине", – отметил Иньеста.

"Для меня было большой радостью играть в "Барселоне" и "ПСЖ". Теперь я счастлив увидеть своего друга в футболке парижан. Лео, пусть у тебя будет много поводов для радости! Также я очень рад, что в команду пришел Серхио Рамос. Это суперкоманда! Я чувствую запах чемпионов!" – обрадовался Роналдиньо.

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В статье: Лионель Месси Андрес Иньеста Роналдиньо Пари Сен-Жермен (Париж)
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(7 голосов)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (10)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2021 в 11:14
Есть аналитическая информация, основанная на сопоставлении некоторых данных и факторов, что через два года лучший футболист мира - Лео Месси, а именно, летом 2023 года, вернется на один сезон в Барселону, чтобы окончательно завершить свою карьеру. Что такое два года? Это, как в армию сходить.... Я готов поделиться этой информацией с нормальными фанатами футбола. Такими, как, например, Spokoyno и др., но чуть позже... А пока что - 7 ЗМ МЕССИ !!!
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0
-2
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МЕS QUE UN CLUB
11.08.2021 в 11:18
Поделись со мной, дружок! я тебя послушно умоляю
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0
0
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Spokoyno (Київ)
11.08.2021 в 10:55
Нічого дивного... Один барселонець перш за все по ДУХУ, інший лише по майстерності.
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+1
-1
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МЕS QUE UN CLUB
11.08.2021 в 11:20
А Месси барселонец за деньги
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0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.08.2021 в 10:24
Усе стає на місця - аргентинський жидомасон розпіарене GoldenDILDO на допінгах - привів Барселону до небувалих "висот"... ДНА НИЖЧЕ ДНА БАНКРУТСТВО У 1.5 МЛРД ЄВРО
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+2
-4
Oohhmee (Винница)
11.08.2021 в 10:56
Можно вопрос? А сколько тебе лет?
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+2
0
romajan (Киев)
11.08.2021 в 11:14
Какая разница, это обычный тролль
+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.08.2021 в 10:21
Погляньте на здійняту ліву руку Мессі - татуювання ОКА... всевидяче ОКО масонства ... ЛеоМессі - член-масон
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+2
-5
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Карикатурист (Білозерське)
11.08.2021 в 11:06
Ліву?
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.08.2021 в 10:19
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+2
-3


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